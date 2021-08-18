الإمارات: استقبلنا الرئيس الأفغاني أشرف غني وعائلته لاعتبارات إنسانية

أعلنت دولة الامارات العربية المتحدة، اليوم الاربعاء، أنها استقبلت الرئيس الافغاني أشرف غني وأسرته لاعتبارات إنسانية، وفق ما ذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“.

ونقلت الوكالة عن وزارة الخارجية الإماراتية، قولها إن ”الرئيس الأفغاني أشرف غني وعائلته في الإمارات التي رحبت بهم لأسباب إنسانية“.

وكان الرئيس الأفغاني قد غارد بلاده يوم الأحد الماضي مع سيطرة مقاتلي حركة طالبان على العاصمة كابل.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الخارجية الإماراتية، أن دولة الإمارات ”تتابع عن كثب واهتمام التطورات الأخيرة في جمهورية أفغانستان الشقيقة“، مشددة على ”ضرورة تحقيق الاستقرار والأمن في أفغانستان بشكل عاجل“.

وأعربت الوزارة في بيان ”عن أملها في أن تعمل الأطراف الأفغانية على بذل كافة الجهود لإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار والتنمية في أفغانستان، بما يلبي آمال وتطلعات شعبه الشقيق“.