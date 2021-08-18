جماعة حقوقية: قطر تسمح بمغادرة ناشط كيني بعد دفع "غرامة ضخمة"

سمحت قطر بمغادرة الكيني مالكولم بيدالي، الذي كتب عن حقوق المهاجرين، بعد اعتقاله بتهم تلقي أموال لنشر معلومات مضللة، وفق قول جماعة مدافعة عن حقوق الإنسان.

وقالت جماعة (ميغرانت رايتس دوت أورغ) على تويتر أمس الثلاثاء إن بيدالي، الذي اعتقل في مطلع أيار/مايو، غادر قطر الاثنين الماضي بعدما سدد ”غرامة ضخمة“.

وأضافت أنها ستصدر لاحقا بيانا مفصلا.

وكانت الجماعة ذكرت في حزيران/ يونيو الماضي أن قطر أطلقت سراح بيدالي.

من جانبه، أكد مصدر مطلع على القضية أن التهم أسقِطت عن الرجل الكيني، وهو حارس أمن ومدون، كان يكتب باسم مستعار.

ووجهت النيابة العامة إلى بيدالي اتهامات بتلقي أموال بغرض نشر معلومات مضللة، لكن جماعات حقوقية عبرت عن القلق من أن يكون اعتقاله انتقاما لعمله في مجال حقوق الإنسان.

ولم ترد السلطات القطرية على طلب للتعليق.

وسُلط الضوء على أحوال العمال في قطر منذ فوزها بحق استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وبدأت الدوحة إصلاحات عمالية تهدف إلى معالجة بعض بواعث القلق، شملت رفع الحد الأدنى للأجور.