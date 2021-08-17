قرقاش: نتمنى أن يطوي الأفغان صفحات المعاناة لصالح السلام والازدهار‎

أعرب أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن أمله في ”أن يطوي الأفغان صفحات المعاناة لصالح السلام والازدهار“، واصفًا تصريحات مسؤولي حركة طالبان بـ“المشجعة“.

وقال قرقاش في تغريدة عبر حسابه على موقع ”تويتر“، إنه ”في ظل وضع ضبابي جاءت تصريحات المتحدث باسم حركة طالبان، اليوم، مشجعة، فالأوطان لا تبنى بالانتقام بل عبر العفو، والحوار، والتسامح، والقبول بدور المرأة وعملها، ومن خلال العلاقات الطيبة لتحقيق الرخاء، كما أشار“.

في ظل وضع ضبابي جاءت تصريحات المتحدث باسم حركة طالبان، اليوم، مشجعة، فالاوطان لا تبنى بالانتقام بل عبر العفو، وعبر الحوار والتسامح، والقبول بدور المرأة وعملها، ومن خلال

العلاقات الطيبة لتحقيق الرخاء، كما اشار. ونتمنى أن يطوي الافغان صفحات المعاناة لصالح السلام والازدهار. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) August 17, 2021

وأضاف المسؤول الإماراتي: ”نتمنى أن يطوي الأفغان صفحات المعاناة لصالح السلام والازدهار“.

وعقدت حركة طالبان، اليوم الثلاثاء، أول مؤتمر صحفي رسمي لها في العاصمة الأفغانية كابول، منذ استيلائها على المدينة، متعهدة، و“بنبرة تصالحية“ بـ“احترام حقوق المرأة، والسعي لإقامة علاقات طيبة مع البلدان الأخرى، وعدم الانتقام من عناصر الجيش الأفغاني السابقين“.

وقال ذبيح الله مجاهد، المتحدث الرئيسي باسم طالبان: ”أفغانستان تريد علاقات طيبة مع الجميع لإنعاش الاقتصاد وتحقيق الرخاء للخروج من هذه الأزمة“، مؤكداً أنه ”لن يُسمح باستخدام أراضي أفغانستان لمهاجمة أحد، ونحن نطمئن المجتمع الدولي“.

وكانت وزارة الخارجية الإماراتية، قد أكدت في وقت سابق اليوم، أن دولة الإمارات ”تتابع عن كثب واهتمام التطورات الأخيرة في جمهورية أفغانستان الشقيقة“، مشددة على ”ضرورة تحقيق الاستقرار والأمن في أفغانستان بشكل عاجل“.

وأعربت الوزارة في بيان ”عن أملها في أن تعمل الأطراف الأفغانية على بذل كافة الجهود لإرساء الأمن وتحقيق الاستقرار والتنمية في أفغانستان، بما يلبي آمال وتطلعات شعبه الشقيق“.