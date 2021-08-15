محمد بن زايد يتسلم دعوة عراقية للمشاركة في قمة دول الجوار

قالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“، مساء اليوم الأحد، إن ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان تسلم دعوة من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، للمشاركة في قمة دول الجوار العراقي المقرر عقدها نهاية شهر أغسطس الجاري.

وبحسب الوكالة، فقد سلم وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي رسالة الكاظمي إلى الشيخ محمد بن زايد، خلال استقبال الأخير للوزير العراقي في قصر الشاطئ.

وأعرب الشيخ محمد بن زايد ”عن تمنياته بأن يحقق الشعب العراقي الشقيق تطلعاته إلى الاستقرار والأمان والازدهار“.

وبحسب الوكالة، بحث ولي عهد أبوظبي مع المسؤول العراقي خلال اللقاء ”العلاقات الأخوية وسبل تعزيزها بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين“.