حسابات قطرية: أبناء قبيلة آل مرة ينهون اعتصامهم بطلب من الأمير

تناقلت حسابات قطرية على مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات وفيديوهات تؤكد إنهاء أبناء قبيلة آل مرة، اعتصامهم الاحتجاجي ضد قانون الانتخاب الجديد، الذي يحرم عددا كبيرا من القطريين من الترشح في أول انتخابات تشريعية في البلاد.

وساد غضب شعبي، طوال الأيام الماضية، في قطر، بدأ في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحول لوقفات علنية واعتصام غير مسبوق في تاريخ قطر.

وأكد قطريون في مواقع التواصل الاجتماعي، عبر منشوراتهم، إنهاء اعتصامهم على القانون الانتخابي، مؤكدين أن قرارهم هذا جاء امتثالا لأوامر القيادة القطرية، المتمثلة في الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر وبوعد منه بتلبية مطالبهم والإفراج عن الموقوفين.

وكتب حساب في ”تويتر“ يُدعى ”رعد محمد“ قائلا“: ”تم إنهاء الاعتصام السلمي استجابة لطلب من القيادة القطرية.“.

وجرى على نطاق واسع، تداول مقطع فيديو، يظهر سعيد بن دجران المري، وهو كان من بين نشطاء الاعتصام، يعلن إنهاء التحرك الاحتجاجي.

وكان مئات القطريين المنتمين لقبيلة آل مرة العربية العريقة، تجمعوا في قرية أم الزبار غرب الدوحة؛ للمطالبة بتعديل شروط المشاركة في الانتخابات المقبلة لمجلس الشورى، والتي استثنتهم رغم عددهم الكبير في البلد الخليجي الصغير ومحدود عدد السكان.

وتزامنت تلك الاحتجاجات مع اعتقالات طالت البعض منهم، وبينهم المحامي والأكاديمي البارز، هزاع المري الذي تحول لرمز عند أبناء القبيلة بعد أن وجه رسالة جريئة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، طالب فيها بالتراجع عن قانون الانتخاب لتجنب فتنة في البلاد.