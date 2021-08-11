الكويت تعلن تأجيل العام الدراسي إلى 3 أكتوبر

أعلن وزير التربية الكويتي الدكتور علي المضف أن العام الدراسي الجديد سينطلق في الـ 3 من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل بنظام التعليم الحضوري، وفق إجراءات تنظيمية تتناسب مع الوضع الخاص الذي تمر به البلاد جراء فيروس ”كورونا“.

وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الأربعاء، برفقة الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، إن ”العام الدراسي بالنسبة للعاملين بالمدارس يبدأ في الأسابيع الأخيرة من أيلول/ سبتمبر“.

وأوضح ”أن دوام العاملين في رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط سيبدأ في 19 سبتمبر، ودوام العاملين في المرحلة الثانوية يبدأ في 26 من الشهر ذاته“.

وأكد أنه سيتم تقسيم كل فصل من فصول المدرسة لمجموعتين متساويتين بعدد الطلبة بحسب التسلسل الهجائي للأسماء، وينظم دوام المجموعتين على التوالي، يوم للمجموعة الأولى ويوم للمجموعة الثانية، على أن تكون مدة الحصة الدراسية ساعة كاملة.

وأضاف أن هناك إجراءات تنظيمية ترافق بدء العام الدراسي، منها إجراء فحص PCR أسبوعيا للمعلمين والطلبة غير المطعمين، كما سيُلغى لقاء الصباح والمقصف المدرسي.

وأشار الوزير إلى أن المواد العملية سيتم تأجيلها إلى الفصل الدراسي الثاني، مؤكداً ”وجود لجنة عليا وفرق داخل المدارس معنية بتطبيق الاشتراطات الصحية، وفرق تفتيشية لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية تزور المدارس، إلى جانب التفتيش من قبل وزارة الصحة“.

ونوه الوزير إلى أن هناك قراراً وزارياً سيصدر لاحقاً بتحديد موعد نهاية العام الدراسي، لافتاً إلى أن الوزارة ستتابع هذه الخطة الدراسية التي ستكون قابلة للتحديث وفق المستجدات.

ووفقاً لتقرير محلي لصحيفة ”الجريدة“ الكويتية، وبحسب آخر إحصائية، فقد تجاوزت نسبة تطعيم الطلبة ممن بلغوا الـ 12 عاما فأكثر 50%، فيما تجاوزت نسبة التطعيم للهيئات التعليمية والإدارية 60% من مجمل العاملين بالمدارس والمناطق التعليمية والديوان العام للوزارة.

ومن المتوقع ارتفاع نسب التطعيم خلال الشهر الجاري، خصوصا بالنسبة للطلبة، لا سيما مع زيادة وتيرة التطعيم من قبل وزارة الصحة، إذ إن مواعيد التطعيم للطلبة تعطى الأولوية، الأمر الذي قد يرفع النسبة لتصل إلى الحد المطلوب، وهو 70%، لضمان عدم تشكيل المدارس بؤر عدوى عند عودة الدراسة فيها، وفقاً للتقرير.

وسبق أن أكد وزير الصحة الدكتور باسل الصباح، في آذار/ مارس الماضي، أن عودة الطلبة إلى المدارس ستكون في سبتمبر، بعد أن يتم تطعيم جميع الهيئات التعليمية والإدارية في المدارس.

وفي آذار مارس 2020، قررت الكويت تعطيل المدارس والجامعات؛ وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات في محاولة منها للسيطرة على الوضع الصحي، وتجنب انتشار الفيروس الذي عصف بالعالم نهاية 2019.

واعتمدت الكويت، خلال العام الدراسي 2020/ 2021، التعليم عن بعد لكافة المراحل، والذي بدأ منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهو إجراء اعتمدته العديد من الدول في العالم؛ بسبب الفيروس الذي لم يتم اكتشاف علاج له حتى الآن.