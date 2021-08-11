شرطة دبي: الوثيقة المتداولة حول سقوط ضحايا بحريق سفينة في جبل علي مزورة

أكدت القيادة العامة لشرطة دبي، اليوم الأربعاء، أن ”الوثيقة المتداولة حول سقوط ضحايا جراء حريق سفينة بجبل علي في شهر يوليو الماضي مزورة“.

#تنويه | تؤكد القيادة العامة لشرطة دبي أن الوثيقة المتداولة حول سقوط ضحايا جراء حريق سفينة بجبل علي في شهر يوليو الماضي، هي وثيقة مزورة، والحادث لم ينجم عنه أي إصابات أو وفيات.

ودعت الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية. pic.twitter.com/mkoPxOHqUw — Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) August 11, 2021



وأوضحت شرطة دبي، عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“، أن ”الحادث لم ينجم عنه أي إصابات أو وفيات“، و“دعت الجمهور إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية“.

وقال ميناء جبل علي في بيان أصدره، 8 يوليو 2021، إنه ”اندلع، أمس الأربعاء، قبل منتصف ليل الأربعاء، حريق في إحدى حاويات سفينة تحمل مواد قابلة للاشتعال في ميناء جبل علي، واتخذت سلطات الميناء، والدفاع المدني، وشرطة دبي، إجراءات سريعة لإخماد الحريق، وتم بالفعل السيطرة عليه في أقل من 40 دقيقة دون تسجيل أية أضرار أو تعطيل لعمليات الميناء“.

وأضاف البيان: ”لم ينجُم عن الحادث وقوع إصابات بفضل الإجراءات السريعة التي اتخذتها الجهات المعنية والتي أمرت بإخلاء السفينة الراسية في المحطة رقم 1 القديمة والتي تستخدم لتفريغ البواخر الصغيرة، بينما استمرت المحطات الأخرى 2، و3، و4 في العمل بشكل طبيعي، وضمان استمرار عمليات الميناء دون انقطاع“.

وأوضح أنه ”بعد التمكن من إخماد الحريق، حرص الدفاع المدني، وشرطة دبي، وسلطات ميناء جبل علي، بالتعاون مع الجهات المختصة، على اتخاذ كافة التدابير الفورية لضمان استمرار العمليات عبر الميناء، بما في ذلك المبنى رقم 1 حيث وقع الحادث“.

وباشرت سلطات ميناء جبل علي تحقيقًا موسعًا حول سبب الحريق، والظروف المحيطة به مع استمرار عمليات الميناء كالمعتاد دون أي تعطيل لجدولها الزمني.

وفي 7 يوليو 2021، قال الدفاع المدني في دبي إنه ”يتعامل حاليًا مع حريق ناجم عن انفجار إحدى الحاويات على متن سفينة بميناء جبل علي“.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، إن ”الأجهزة المعنية تسيطر بكفاءة عالية على المرحلة الأخيرة من الحريق الذي اندلع في حاوية على متن سفينة تستعد للرسو على أحد أرصفة ميناء جبل علي، بعيدًا عن الخط الملاحي الرئيس للميناء دون حدوث أي إصابات أو وفيات“.