قطر تعلن تعيين سفير جديد في السعودية

أعلنت دولة قطر اليوم الأربعاء عن تعيين سفير جديد في المملكة العربية السعودية، وفقا لما ذكره الديوان الأميري.

ووفق الموقع الرسمي للديوان، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قرارات بتعيين 7 سفراء جدد في كل من السعودية وبلجيكا والاتحاد الأوروبي وبنما وكوبا وإيطاليا وجورجيا.

وتفصيلا؛ أصدر الشيخ تميم ”القرار الأميري رقم 28 لسنة 2021 بتعيين السيد خالد فهد عبدالهادي الشهواني الهاجري سفيرا فوق العادة مفوضا لدى مملكة بلجيكا، كما أصدر القرار الأميري رقم 29 لسنة 2021 بتعيين السيد بندر محمد عبدالله العطية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى المملكة العربية السعودية“.

وأصدر القرار الأميري ”رقم 30 لسنة 2021 بتعيين سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد بن عبدالله المالكي الجهني سفيرا فوق العادة مفوضا لدى الاتحاد الأوروبي“.

كما أصدر القرار الأميري رقم 31 لسنة 2021 بتعيين السيد أحمد محمد ناصر الدهيمي سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية بنما.

وأصدر أيضا القرار الأميري رقم 32 لسنة 2021 بتعيين السيد جمال ناصر سلطان البدر سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية كوبا، وأصدر القرار الأميري رقم 33 لسنة 2021 بتعيين السيد خالد يوسف خليفة عبدالله السادة سفيرا فوق العادة مفوضا لدى الجمهورية الإيطالية“.

كما أصدر أمير قطر القرار الأميري رقم 34 لسنة 2021 بتعيين السيد حسن أحمد علي محمد المطوع سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية جورجيا“.

وبحسب المصدر ذاته، قضت القرارات بتنفيذها والعمل بها من تاريخ صدورها وأن تنشر في الجريدة الرسمية.