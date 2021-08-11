قطر تحرم الفنان علي ميرزا من "المواطنة الكاملة"

فاجأ الفنان القطري المعروف، علي ميرزا محمود، متابعيه الكثر، بأنه لا يتمتع بحقوق المواطنة الكاملة في بلاده شأن كثير من أفراد قبيلة آل مرة العريقة الذين نظموا احتجاجاً غير مسبوق على ذلك التمييز بين حملة الجنسية القطرية.

وبرزت قضية عدم المساواة بين القطريين بعد أن أقر أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد، مؤخراً، قانوناً ينظم إجراء أول انتخابات برلمانية في قطر، ليتضح أن كثيرا من القطريين لا يحق لهم الترشح لمجلس الشورى لأن صفتهم متجنسين وليسوا قطريين أصليين.

وشارك الشاعر والممثل ميرزا، في سيل التغريدات التي اجتاحت موقع تويتر في قطر خلال اليومين الماضيين، احتجاجاً على إقصاء كثير من القطريين من تلك الانتخابات ترشيحاً أو ترشيحاً وانتخاباً لدى قسم آخر من القطريين.

وقال ميرزا في تغريدة مؤثرة ”عاش أبي على هذه الأرض الطيبة سبعين عاما، وأنا الآن أقارب السبعين، وأكبر أبنائي في الخامسة والأربعين، (١٨٥عاماً) مائة وخمس وثمانون عاماً ألا تكفي أن نكون قطريين متساوين في الحقوق والواجبات“.

عاش ابي على هذه الارض الطيبة سبعين عاما ،، وانا الان اقارب السبعين ،، واكبر ابنائي في الخامسة والاربعين ،،(١٨٥عاماً) مائة وخمس وثمانون عاماً ،، )ألا تكفي ان نكون قطريين متساوين في الحقوق والواجبات — علي ميرزا محمود (@alimirza551) August 9, 2021

وبعد موجة غضب في مواقع التواصل الاجتماعي، تجمع مئات القطريين المنتمين لقبيلة آل مرة، الإثنين، في قرية أم الزبار غربي الدوحة للمطالبة بتعديل شروط المشاركة في الانتخابات المقبلة لمجلس الشورى التي استثنتهم رغم عددهم الكبير في البلد الخليجي الصغير ومحدود عدد السكان.

وشارك في تلك الاحتجاجات، نخب قطرية ضمت كتاباً وإعلاميين وأكاديميين من مختلف التخصصات وأساتذة جامعات طالبوا جميعهم أمير قطر بالتراجع عن قانون الانتخاب ومساواتهم في الحقوق والواجبات مع باقي مواطني قطر، وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية احتجاجهم ضد ذلك القانون.

وتسبب رفض قانون الانتخاب الجديد، بحملة اعتقالات طالت محتجين بينهم المحامي البارز، هزاع بن علي شريدة العذبة المري الذي تحول لرمز عند أبناء قبيلته في حملتهم الرافضة لإقصائهم من الانتخابات التي ستجري في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

والفنان علي ميرزا من مواليد الدوحة عام 1952، وبجانب كونه شاعراً له أربعة دواوين مطبوعة، فهو من مؤسسي الحركة المسرحية في قطر، وأخـرج العـديد من المـسرحيات لفرقـة المـسرح القطـري ومـثل لهـا، كما مثل في العديد من المسلسـلات القطرية.