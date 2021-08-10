قرقاش: استقرار الأوضاع الداخلية في الخليج العربي مصلحة مشتركة

قال المستشار الدبلوماسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش، إن استقرار الأوضاع الداخلية في الخليج العربي ودوله مصلحة مشتركة لتلك الدول.

وكتب الدبلوماسي الإماراتي على تويتر ”استقرار الأوضاع الداخلية في الخليج العربي ودوله مصلحة مشتركة يجب الا تغيب عن بالنا، والاحترام الكامل للسيادة وعدم التدخل في الشأن الداخلي قواعد أساسية تُعبّر عن توجه الامارات ولا نحيد عنه“.

وتابع قرقاش في تغريدته ”طموحنا لبلدنا كبير وإدراكه مرتبط باستقرار المنطقة وازدهارها“.

وجاء حديث المسؤول الإماراتي، بالتزامن مع اتهامات وجهتها وسائل إعلام تمولها الدوحة، لأبوظبي، بالسعي لتأجيج الاحتجاجات غير المسبوقة التي شهدتها قطر يوم أمس الأول الإثنين.

ولم ترد الإمارات على تلك الاتهامات، كما لم يشر قرقاش في تغريدته لتلك الاتهامات.

وتجمع مئات القطريين المنتمين لقبيلة آل مرة العربية العريقة، الإثنين، في قرية أم الزبار غربي الدوحة للمطالبة بتعديل شروط المشاركة في الانتخابات المقبلة لمجلس الشورى التي استثنتهم رغم عددهم الكبير في البلد الخليجي الصغير ومحدود عدد السكان.

وتزامنت تلك الاحتجاجات مع اعتقالات طالت البعض منهم، وبينهم المحامي والأكاديمي البارز، هزاع المري الذي تحول لرمز عند أبناء القبيلة بعد أن وجه رسالة جريئة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد، طالبه فيها بالتراجع عن قانون الانتخاب لتجنب فتنة في البلاد.

واتهم موالون لأمير قطر ومناهضون لاحتجاجات قبيلة آل مرة، الإمارات باستخدام حسابات وهمية في تويتر لإظهار قطر في وضع غير مستقر.

لكن مقاطع الفيديو التي نشرها مشاركون في احتجاجات قبيلة آل مرة، بددت تلك الاتهامات، وأظهرت بالفعل انقساماً كبيراً بين القطريين.

وقوبل تجاهل وسائل الإعلام القطرية لتلك الاحتجاجات، أو الزعم بأنها لا تتعدى مواقع التواصل الاجتماعي، وتثيرها حسابات وهمية، بسخرية واسعة وانتقادات وصلت لحد وصف قناة الجزيرة القطرية بـ ”العاهرة“ كما قال الشاعر القطري المعروف ابن الذيب.

وتتزامن تلك التطورات، مع انتهاء مهلة يوم واحد منحها المحتجون للحكومة لتطلق سراح من تم توقيفه على خلفية رفض قانون الانتخاب المثير للجدل، دون أن تتضح الخطوة اللاحقة للقبيلة الكبيرة بعد انتهاء تلك المهلة.