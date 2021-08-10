انقطاع أخبار احتجاجات آل مرة مع فرض قطر تعتيمًا شاملًا

انقطعت بشكل كامل أخبار محتجي أبناء قبيلة آل مرة في قطر مع فرض الدوحة تعتيمًا شاملًا اختفت معه التدوينات، ومقاطع الفيديو، التي كان المحتجون ينقلون بواسطتها تحركاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان جرى حجب مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد.

وانتهت، مساء اليوم الثلاثاء، مهلة 24 ساعة التي منحها أفراد قبيلة آل مرة العربية العريقة لقادة قطر كي يطلقوا سراح عدد من المعتقلين الذين تم احتجازهم على خلفية تدوينات معارضة لقانون الانتخاب الجديد الذي يحرمهم من الترشح لأول انتخابات برلمانية.

وتجمع مئات القطريين المنتمين لقبيلة آل مرة، أمس الإثنين، في قرية أم الزبار غرب الدوحة للمطالبة بتعديل شروط المشاركة في الانتخابات المقبلة لمجلس الشورى التي استثنتهم رغم عددهم الكبير في البلد الخليجي الصغير، ومحدود عدد السكان.

وألقى المحامي البارز، هزاع بن علي شريدة العذبة المري، كلمةً أمام المحتجين، قال فيها إن على الحكومة إطلاق سراح المعتقلين خلال مهلة يوم واحد فقط، في إشارة إلى عدد من المحتجين القطريين الذين أوقفتهم السلطات الأمنية بتهمة ”نشر أخبار غير صحيحة، وإثارة النعرات العنصرية والقبلية“.

وسط حشد جماهيري.. المحامي البارز #هزاع_بن_علي المري يمهل السلطات القطرية يوما واحدا للإفراج عن أبناء قبيلة #آل_مرة المحتجزين عقب اعتراضهم على قانون #انتخابات_مجلس_الشوري pic.twitter.com/F5BJ2S30w4 — إرم نيوز (@EremNews) August 9, 2021

وفي ساعة مبكرة، من فجر يوم الثلاثاء، اعتقلت قوة أمنية قطرية، المحامي المري أيضًا، وسط محاولات من مناصرين له منع الدورية الأمنية من اقتياده، لكنه طلب منهم الالتزام بالقانون، وصعد بنفسه في السيارة.

وسيقتصر حق الترشح والتصويت في أول انتخابات برلمانية من المقرر أن يتم إجراؤها، في أكتوبر/تشرين الأول المقبل، على القطريين الأصليين، فيما سيحق للقطريين المجنسين المولودين في قطر وكان جدهم قد حصل على الجنسية، التصويت فقط، ولن يُسمح لباقي المجنسين بالترشح أو التصويت.

وأثارت تلك الشروط، ردود فعل غاضبة، لأنها تٌحرم كثيرًا من القطريين من أبناء قبيلة آل مرة، من الترشح في الانتخابات، بينما يعتبرون أنفسهم قطريين أصليين ساهموا في تأسيس البلاد مع أسرة آل ثاني الحاكمة.

ويقول محامون قطريون من أبناء القبيلة، إن قانون الجنسية الذي صدر العام 1961، منحهم مدة 10 سنوات لممارسة حقهم السياسي، بينما منح أبناءهم صفة المواطنة الأصلية، وشاركوا جميعًا في التصويت على دستور البلاد في تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يلغي قانون العام 2005 قانون العام 1961 بشكل غير دستوري.

وخرج المحتجون ببيان تلاه أحدهم على الحضور، تضمّن تأييدًا تامًا للرسالة التي وجهها المحامي هزاع المري قبل اعتقاله، عبر مقطع فيديو أثار انقسامًا بين القطريين بعد أن ربط فيه البيعة بعدل أمير البلاد تجاه رعيته.

وقال المحامي المعروف في البلاد، إن حرمان أفراد قبيلته من الترشح يعني أنهم ”مماليك“ على حد تعبيره، وأنهم سيرفضون القرار حتى لو دخلوا السجون.

وتثار على الدوام قضية القطريين الأصليين والمجنسين، والتي تثير الانقسام في البلاد محدودة عدد السكان مع امتلاك ثروة هائلة من مبيعات الغاز الطبيعي، وموارد الطاقة الأخرى لواحد من أصغر بلدان العالم.

وبينما يحصل مواطنو دول أخرى على الجنسية القطرية، مثل الرياضيين الذين مثّلوا قطر في البطولات الدولية خلال السنوات الأخيرة، فإن كثيرًا من المصنفين على أنهم مجنسون، هم أبناء قبائل يقيمون في قطر منذ تأسيسها.