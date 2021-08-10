"عراب الديمقراطية" حمد بن جاسم ينتقد الاحتجاجات في قطر

وجه رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر الأسبق حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني اليوم الثلاثاء، انتقادات للاحتجاجات التي شهدتها بلاده أمس الاثنين اعتراضا على قانون انتخابات مجلس الشورى.

واشتهر حمد بن جاسم بوصف ”عراب“ ما عرف بالربيع العربي، نظرًا لمواقفه الداعمة للاحتجاجات التي انتشرت في العالم العربي مطلع العقد الفائت بزعم دعم نشر الديمقراطية.

وتجمع مئات القطريين المنتمين لقبيلة آل مرة، أمس الإثنين، في قرية أم الزبار غرب الدوحة للمطالبة بتعديل شروط المشاركة في الانتخابات المقبلة لمجلس الشورى التي استثنتهم رغم عددهم الكبير في البلد الخليجي الصغير ومحدود عدد السكان.

وفي تعليقه على الاحتجاجات قال بن جاسم، في تغريدة على حسابه في تويتر: ”اي موقف يقفه المواطن او المقيم فهذا واجب للوطن ولولي الامر ولا يجب على كائناً من كان ان يمن بهذه المواقف على بلده او على اميره فمن قديم الزمان يعيّر من لم يقف مثل هذه المواقف ولا يرددها اي وطني لانها مثل ماذكرت واجب تحت اي ظرف وفي اي زمان ومكان“.

اي موقف يقفه المواطن او المقيم فهذا واجب للوطن ولولي الامر ولا يجب على كائناً من كان ان يمن بهذه المواقف على بلده او على اميره فمن قديم الزمان يعيّر من لم يقف مثل هذه المواقف ولا يرددها اي وطني لانها مثل ماذكرت واجب تحت اي ظرف وفي اي زمان ومكان، — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 10, 2021

وتابع، في تغريدة أخرى: ”فهذه المواقف وما دون ذلك المطالب والمظالم لها طريق ولها اسلوب تعودنا عليه في العائلة القطرية ولا يجب ان نخرج عن هذه العادات تحت اي ظرف فالعائلة القطرية تحل امورها تحت راية الوطن وتحت راية ولي الامر خاصةً ان هناك لجنة تظلم امر بها الأمير المفدى“.

فهذه المواقف وما دون ذلك المطالب والمظالم لها طريق ولها اسلوب تعودنا عليه في العائلة القطرية ولا يجب ان نخرج عن هذه العادات تحت اي ظرف فالعائلة القطرية تحل امورها تحت راية الوطن وتحت راية ولي الامر خاصةً ان هناك لجنة تظلم امر بها الامير المفدى. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 10, 2021

وقال: ”نحن نمر في تجربة لا اريد ان اسميها ديمقراطية بل هي مشاركة شعبية وفي كل تجربة جديدة تحصل بعض الثغرات ولكن ما هكذا تورد الابل“.

نحن نمر في تجربة لا اريد ان اسميها ديمقراطية بل هي مشاركة شعبية وفي كل تجربة جديدة تحصل بعض الثغرات ولكن ما هكذا تورد الابل. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) August 10, 2021

موقف بن جاسم جاء بعد يوم من شن عدد من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر هجومًا ضد قادة احتجاجات آل مرة ضد قانون الانتخابات؛ حيث قالت الشيخة مريم آل ثاني، في تغريدات على تويتر: ”يعتقد البعض أنه بالتطاول وقلة الأدب وأسلوب التعالي والتهديد سيحصل على ما (يعتقد) أنه (حق)! ما تريد التفاوض عليه هو (مطلب) والمطالب لا تؤخد بهذا الأسلوب الذي يجعل منك شخصا في نظر الآخرين (عديم التربية ومنبوذا ومكروها)! طالب بما تشاء، ولكن بأدب واحترام لذاتك قبل غيرك!“.