الشاعر القطري ابن الذيب: قناة الجزيرة "عاهرة متسترة" (فيديو)

هاجم الشاعر القطري الشهير محمد بن الذيب قناة الجزيرة، اليوم الثلاثاء، بسبب غيابها التام عن تغطية الاحتجاجات القبلية التي شهدتها البلاد أمس الاثنين اعتراضا على قانون انتخابات مجلس الشورى.



وفي تعليقه على اعتقال المحامي هزاع بن علي المري، إثر احتجاجات الأمس، قال ابن الذيب، في مقطع فيديو نشره على حسابه في تويتر ”بلد مقبلة على لحظة ديمقراطية عظيمة ومقبلة على كأس العالم يتم فيها القبض على محام بقامة الدكتور هزاع عشان أبدى رأيه اللي يرضي الله جل جلاله في احتفال أول مرة يصير مثل اللي صار أمس“.

وتابع ”احتفال شعبي قانوني ديمقراطي غابت عنه طبعا (قناة) الجزيرة وأذناب الجزيرة.. الجزيرة عاهرة متسترة، وإلا حدث مثل هذا لا يتم ذكره ولا يتم التطرق إليه من قريب أو بعيد؟ أين فيصل القاسم، جمال ريان، وأشكالهم؟ أين المرتزقة اللي عندهم ما يتكلمون عنه؟ أين الإعلاميون والصحفيون؟ وأين الشعراء؟“.

وأضاف ”هذه كارثة، ترى هذا من الإيمان يا اخواني، هذا من الإيمان أن تبدي رأيك وإن رأيت ضيفا توقف معه“.

وكانت السلطات الأمنية في قطر، اعتقلت في ساعة مبكرة من يوم الثلاثاء، المحامي البارز، الدكتور هزاع بن علي شريدة العذبة المري، بعد أن برز كأحد المؤثرين في الاحتجاجات التي نظمتها قبيلته ضد إقصائهم من أول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد.

وظهر المحامي المري في مقطع فيديو وهو يصعد في سيارة دورية الأمن التي جاءت لاعتقاله، بينما يتجمع مناصرون له حول السيارة، ويحاولون منع الاعتقال.

وكان المحامي قال عبر ”تويتر“ إن رجال الأمن قد وصلوا منزله لاعتقاله، وإنه سيستجيب لطلبهم دون اعتراض.

وقال في تغريدة ”البحث الجنائي عندي في مجلسي الآن، يطلبون ذهابي معهم وسوف أذهب متحصّنا بالله أولا، ثم أبناء قبيلتي آل مرة والمواطنين، ثم الدستور والقانون“.

وتجمع مئات القطريين المنتمين لقبيلة آل مرة، يوم الإثنين، في قرية أم الزبار غربي الدوحة للمطالبة بتعديل شروط المشاركة في الانتخابات المقبلة لمجلس الشورى التي استثنتهم رغم عددهم الكبير في البلد الخليجي الصغير ومحدود عدد السكان.

وسيقتصر حق الترشح والتصويت في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، على القطريين الأصليين، فيما سيحق للقطريين المجنسين المولودين في قطر وكان جدهم حصل على الجنسية، التصويت فقط، ولن يُسمح لباقي المجنسين بالترشح أو التصويت.

وأثارت تلك الشروط، ردود فعل غاضبة، لأنها تحرم كثيرا من القطريين من أبناء قبيلة آل مرة، من الترشح في الانتخابات، بينما يعتبرون أنفسهم قطريين أصليين أسهموا في تأسيس البلاد مع أسرة آل ثاني الحاكمة.