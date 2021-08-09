أفراد من الأسرة الحاكمة في قطر ينتقدون المحتجين على قانون الانتخابات

شن أفراد من أسرة آل ثاني الحاكمة في قطر، هجوماً ضد قادة الاحتجاجات غير المسبوقة التي تشهدها البلاد على خلفية إقصاء أفراد قبيلة آل مرة العربية العريقة من الترشح لأول انتخابات تشريعية تعتزم إجراءها الدوحة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وتجمع مئات القطريين المنتمين لقبيلة آل مرة، الإثنين، في قرية أم الزبار غربي الدوحة للمطالبة بتعديل شروط المشاركة في الانتخابات المقبلة لمجلس الشورى التي استثنتهم رغم عددهم الكبير في البلد الخليجي الصغير محدود عدد السكان.

وأثارت تلك الاحتجاجات والخطب والشعارات التي طُرحت فيها، ردود فعل متباينة عند باقي القطريين، بما في ذلك أفراد من الأسرة الحاكمة، الذين بدوا غاضبين مما جرى بحسب تدويناتهم الموجهة ضد الاحتجاجات.

وقالت الشيخة مريم آل ثاني، في تغريدات على تويتر، ”يعتقد البعض أنه بالتطاول وقلة الأدب وأسلوب التعالي والتهديد سيحصل على ما (يعتقد) أنه (حق)! ما تريد التفاوض عليه هو (مطلب) والمطالب لا تؤخد بهذا الأسلوب الذي يجعل منك شخص في نظر الآخرين (عديم التربية ومنبوذ ومكروه)! طالب بما تشاء، ولكن بأدب واحترام لذاتك قبل غيرك!“.



وأضافت عقب انتشار مقاطع الفيديو للاحتجاجات التي شارك فيها الأكاديمي والمحامي البارز، الدكتور هزاع بن علي شريدة العذبة المري ”دكتوراة في الجهل وقلة الأدب.. قانوني وهو أول من يخترق القوانين..

وبرز المحامي هزاع بن علي شريدة العذبة المري كأبرز المشاركين في الاحتجاجات بعد يوم واحد فقط من ظهوره في مقطع فيديو موجهاً رسالة جريئة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، يطالبه فيها بالتراجع عن شروط الترشح التي تمنعه وتمنع أفراد قبيلته، لتجنب حدوث فتنة في قطر على حد تعبيره.

كما ظهر المري في احتجاجات الاثنين وهو يلقي خطاباً قال فيه إن أمام الحكومة يوم واحد فقط لإطلاق سراح الشبان الذين تم إيقافهم بسبب تدويناتهم الرافضة لقانون الانتخاب، بعدما اتهمتهم وزارة الداخلية بـ ”نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية“.

وقال خليفة بن حمد آل ثاني، في تعليق بدا أنه موجه للمحتجين أيضاً وللخطابات التي ألقيت خلال اجتماعهم ”الكثير يفهم الحرية تمرد وخروج عن دائرة الأدب، بينما هي مساحة ثقة تعطى للذات“.

وسيقتصر حق الترشح والتصويت في الانتخابات البرلمانية، على القطريين الأصليين، فيما سيحق للقطريين المجنسين المولودين في قطر وكان جدهم قد حصل على الجنسية، التصويت فقط، ولن يُسمح لباقي المجنسين الترشح أو التصويت.

وأثارت تلك الشروط، ردود فعل غاضبة، لأنها تحرم كثيرا من القطريين من أبناء قبيلة آل مرة، من الترشح في الانتخابات، بينما يعتبرون أنفسهم قطريين أصليين ساهموا في تأسيس البلاد مع أسرة آل ثاني الحاكمة.

ويقول محامون قطريون من أبناء القبيلة، إن قانون الجنسية الذي صدر عام 1961، منحهم مدة عشر سنوات لممارسة حقهم السياسي، بينما منح أبناءهم صفة المواطنة الأصلية، وشاركوا جميعاً في التصويت على دستور البلاد في تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يلغي قانون عام 2005 قانون عام 1961 بشكل غير دستوري.

وخرج المحتجون ببيان قرأه أحدهم على الحضور، وتضمن تأييداً تاماً للرسالة التي وجهها المحامي هزاع بن علي شريدة العذبة المري عبر مقطع فيديو أثار انقساماً بين القطريين بعد أن ربط فيه البيعة بعدل أمير البلاد تجاه رعيته.

كما قال المحامي المعروف في البلاد، إن حرمان أفراد قبيلته من الترشح يعني أنهم ”مماليك“ على حد تعبيره، وأنهم سيرفضون القرار حتى لو دخلوا السجون.