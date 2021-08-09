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قبيلة آل مرة القطرية تنظم احتجاجات ردا على إقصائها من الانتخابات التشريعية
تاريخ النشر: 09 أغسطس 2021 19:06 GMT
تاريخ التحديث: 09 أغسطس 2021 20:15 GMT

قبيلة آل مرة القطرية تنظم احتجاجات ردا على إقصائها من الانتخابات التشريعية

نظمت قبيلة آل مرة العربية العريقة في قطر اليوم الإثنين، احتجاجات سلمية فريدة في البلد الخليجي الذي يعتزم تنظيم أول انتخابات برلمانية في تاريخه، مستثنيا أفراد

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المصدر: إرم نيوز

نظمت قبيلة آل مرة العربية العريقة في قطر اليوم الإثنين، احتجاجات سلمية فريدة في البلد الخليجي الذي يعتزم تنظيم أول انتخابات برلمانية في تاريخه، مستثنيا أفراد القبيلة من الترشح لتلك الانتخابات.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها مشاركون في الاجتماع، عددا كبيرا من الحاضرين في قاعة كبيرة، بينما يتناوب عدد منهم على إلقاء كلمات وخطب تندد بقرار حرمانهم من الترشح لانتخابات مجلس الشورى التي ستجري في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وحضر الاجتماع الاحتجاجي، نخب قطرية ضمت أدباء وشعراء وأساتذة جامعات ومحامين بينهم المحامي البارز هزاع بن علي شريدة العذبة المري، الذي وجه أمس الأحد رسالة جريئة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تضمنت تهديدا صريحا برفض شروط الانتخابات الحالية.

 

وألقى المحامي البارز، كلمةً في الاجتماع، قال فيها إن على الحكومة إطلاق سراح المعتقلين خلال مهلة يوم واحد فقط، في إشارة إلى عدد من المحتجين القطريين الذين أوقفتهم السلطات الأمنية بتهمة نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية.

وهذا هو أول تحرك على الأرض لمعارضي شروط انتخابات مجلس الشورى بعد أن كانت مواقع التواصل الاجتماعي ساحة لتلك الاحتجاجات خلال الأيام القليلة الماضية.

 

وتحظر السلطات القطرية الأحزاب السياسية والتظاهرات، ومن غير المعروف كيف ستتعامل مع مطالب المحتجين في الاجتماع، بعد أن قالوا إنهم متمسكون بموقفهم، وأن احتجاجهم سلمي، لكنهم سيردون في حال تعرضهم لاعتداء من قوات الأمن.

 

وسيقتصر حق الترشح والتصويت في الانتخابات البرلمانية، على القطريين الأصليين، فيما سيحق للقطريين المجنسين المولودين في قطر وكان جدهم قد حصل على الجنسية، التصويت فقط، ولن يُسمح لباقي المجنسين الترشح أو التصويت.

وأثارت تلك الشروط، ردود فعل غاضبة، لأنها تحرم كثيرا من القطريين من أبناء قبيلة آل مرة، من الترشح في الانتخابات، بينما يعتبرون أنفسهم قطريين أصليين ساهموا في تأسيس البلاد مع أسرة آل ثاني الحاكمة.

ويقول محامون قطريون من أبناء القبيلة، إن قانون الجنسية الذي صدر عام 1961، منحهم مدة عشر سنوات لممارسة حقهم السياسي، بينما منح أبناءهم صفة المواطنة الأصلية، وشاركوا جميعا في التصويت على دستور البلاد في تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يلغي قانون عام 2005 قانون عام 1961 بشكل غير دستوري.

وخرج المحتجون ببيان قرأه أحدهم على الحضور، وتضمن تأييدا تاما للرسالة التي وجهها المحامي هزاع بن علي شريدة العذبة المري عبر مقطع فيديو أثار انقساما بين القطريين بعد أن ربط فيه البيعة بعدل أمير البلاد تجاه رعيته.

كما قال المحامي المعروف في البلاد، إن حرمان أفراد قبيلته من الترشح يعني أنهم ”مماليك“ على حد تعبيره، وأنهم سيرفضون القرار حتى لو دخلوا السجون.

وتثار على الدوام قضية القطريين الأصليين والمجنسين، التي تثير الانقسام في البلاد محدودة عدد السكان، مع امتلاك ثروة هائلة من مبيعات الغاز الطبيعي وموارد الطاقة الأخرى لواحد من أصغر بلدان العالم.

وبينما يحصل مواطنو دول أخرى على الجنسية القطرية، مثل الرياضيين الذين يمثلون قطر في البطولات الدولية في السنوات الأخيرة، فإن كثيرا من المصنفين على أنهم مجنسون، هم أبناء قبائل يقيمون في قطر منذ تأسيسها.

وسيتولى مجلس الشورى عند انتخابه، سلطة التشريع، وإقرار الموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية للدولة.

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