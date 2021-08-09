قبيلة آل مرة القطرية تنظم احتجاجات ردا على إقصائها من الانتخابات التشريعية

نظمت قبيلة آل مرة العربية العريقة في قطر اليوم الإثنين، احتجاجات سلمية فريدة في البلد الخليجي الذي يعتزم تنظيم أول انتخابات برلمانية في تاريخه، مستثنيا أفراد القبيلة من الترشح لتلك الانتخابات.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرها مشاركون في الاجتماع، عددا كبيرا من الحاضرين في قاعة كبيرة، بينما يتناوب عدد منهم على إلقاء كلمات وخطب تندد بقرار حرمانهم من الترشح لانتخابات مجلس الشورى التي ستجري في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وحضر الاجتماع الاحتجاجي، نخب قطرية ضمت أدباء وشعراء وأساتذة جامعات ومحامين بينهم المحامي البارز هزاع بن علي شريدة العذبة المري، الذي وجه أمس الأحد رسالة جريئة لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تضمنت تهديدا صريحا برفض شروط الانتخابات الحالية.

من الاجتماع وغضب ابناء القبيلة #ال_مره_هل_قطر_قبل_الحكومه pic.twitter.com/DZ14sXPAMA — راشد بن سالم بن قطفة الفهاد المري (@ra21112) August 9, 2021

وألقى المحامي البارز، كلمةً في الاجتماع، قال فيها إن على الحكومة إطلاق سراح المعتقلين خلال مهلة يوم واحد فقط، في إشارة إلى عدد من المحتجين القطريين الذين أوقفتهم السلطات الأمنية بتهمة نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية.

وهذا هو أول تحرك على الأرض لمعارضي شروط انتخابات مجلس الشورى بعد أن كانت مواقع التواصل الاجتماعي ساحة لتلك الاحتجاجات خلال الأيام القليلة الماضية.

#عاجل

جموع غفيرة من قبيلة المرة يستنكرون العنصرية التي تعرضوا لها من قبل الحكومة القطرية بمنعهم من حق التصويت والانتخابات في #انتخابات_مجلس_الشورى وانباء عن استنفار امني في جهاز امن الدولة القطري . #ال_مره_هل_قطر_قبل_الحكومه pic.twitter.com/7jL7gNEFXb — محمد الكواري (@kuwarimud) August 9, 2021

وتحظر السلطات القطرية الأحزاب السياسية والتظاهرات، ومن غير المعروف كيف ستتعامل مع مطالب المحتجين في الاجتماع، بعد أن قالوا إنهم متمسكون بموقفهم، وأن احتجاجهم سلمي، لكنهم سيردون في حال تعرضهم لاعتداء من قوات الأمن.

أجتماع آل مرة فى قطر تحول إلى تظاهرة كبيرة. أين قناة الخنزيرة القطرية وأين وكالات الأنباء العالمية أين حقوق شعبك يا تميم؟

طال أنتظارنا لغضية آل مرة فهل يكون تحركهم هذه المرة مزلزلا للنظام الحاكم في قطر والذي يورث قطر للمجنسين والمرتزقة من الإخوان المتأسلمين ويستعبد أهلها؟ pic.twitter.com/oyLQ4Gmn9u — نبيل مصطفى جعفر 5 (@g5_nabil) August 9, 2021

وسيقتصر حق الترشح والتصويت في الانتخابات البرلمانية، على القطريين الأصليين، فيما سيحق للقطريين المجنسين المولودين في قطر وكان جدهم قد حصل على الجنسية، التصويت فقط، ولن يُسمح لباقي المجنسين الترشح أو التصويت.

#انتخابات_مجلس_الشورى البينة ع من ادعى وهذا الكلام زبدة الموضوع كله pic.twitter.com/VVvZuxMWiD — عبدالله ال فهد 🇶🇦🇶🇦🇶🇦 (@ABF5556) August 9, 2021

وأثارت تلك الشروط، ردود فعل غاضبة، لأنها تحرم كثيرا من القطريين من أبناء قبيلة آل مرة، من الترشح في الانتخابات، بينما يعتبرون أنفسهم قطريين أصليين ساهموا في تأسيس البلاد مع أسرة آل ثاني الحاكمة.

ويقول محامون قطريون من أبناء القبيلة، إن قانون الجنسية الذي صدر عام 1961، منحهم مدة عشر سنوات لممارسة حقهم السياسي، بينما منح أبناءهم صفة المواطنة الأصلية، وشاركوا جميعا في التصويت على دستور البلاد في تسعينيات القرن الماضي، قبل أن يلغي قانون عام 2005 قانون عام 1961 بشكل غير دستوري.

وخرج المحتجون ببيان قرأه أحدهم على الحضور، وتضمن تأييدا تاما للرسالة التي وجهها المحامي هزاع بن علي شريدة العذبة المري عبر مقطع فيديو أثار انقساما بين القطريين بعد أن ربط فيه البيعة بعدل أمير البلاد تجاه رعيته.

كما قال المحامي المعروف في البلاد، إن حرمان أفراد قبيلته من الترشح يعني أنهم ”مماليك“ على حد تعبيره، وأنهم سيرفضون القرار حتى لو دخلوا السجون.

وتثار على الدوام قضية القطريين الأصليين والمجنسين، التي تثير الانقسام في البلاد محدودة عدد السكان، مع امتلاك ثروة هائلة من مبيعات الغاز الطبيعي وموارد الطاقة الأخرى لواحد من أصغر بلدان العالم.

وبينما يحصل مواطنو دول أخرى على الجنسية القطرية، مثل الرياضيين الذين يمثلون قطر في البطولات الدولية في السنوات الأخيرة، فإن كثيرا من المصنفين على أنهم مجنسون، هم أبناء قبائل يقيمون في قطر منذ تأسيسها.

وسيتولى مجلس الشورى عند انتخابه، سلطة التشريع، وإقرار الموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية للدولة.