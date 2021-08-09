الإمارات.. تعيين الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي نائبًا لحاكم الشارقة

أصدر حاكم الشارقة، الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، اليوم الإثنين، مرسومًا بتعيين الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائبًا لحاكم الإمارة، ورئيسًا لمجلس النفط.

ونص المرسوم، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الإمارات ”وام“ على أن ”يُعيّن سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائبًا لحاكم إمارة الشارقة. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية“.

وعلّق الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، على قرار تعيينه، بشكر حاكم الشارقة على ”ثقته الكبيرة“، وكتب على حسابه الرسمي بموقع تويتر: ”أتوجه بعظيم الإمتنان وجزيل الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة على ثقته الكبيرة. وأعاهده أن أكون خير مُعين لسموه ولسمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، ولي العهد، ولسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي، نائب الحاكم في خدمة البلاد والعباد“.

أتوجه بعظيم الإمتنان وجزيل الشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة على ثقته الكبيرة.

وأعاهده أن أكون خير معين لسموه ولسمو الشيخ سلطان بن محمد القاسمي ولي العهد ولسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب الحاكم في خدمة البلاد والعباد. — سلطان أحمد القاسمي (@saqshj) August 9, 2021

ويشغل الشيخ سلطان بن أحمد، مناصب رئيس مجلس الشارقة للإعلام، ورئيس المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة للإعلام.

ووفق وكالة ”وام“، فقد أصدر حاكم الشارقة مرسومًا آخر، بتعين الشيخ محمد بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائبًا لرئيس مجلس النفط في الإمارة، وترقيته إلى درجة رئيس دائرة، على أن يُعمل بالمرسوم من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.