رسالة من رئيس دولة الإمارات إلى نظيره التونسي (فيديو وصور)

بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات رسالة خطية إلى نظيره التونسي قيس سعيد تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

وذكرت ”وام“ أن أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات سلم الرسالة خلال استقبال الرئيس التونسي له اليوم السبت في قصر قرطاج في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة التونسية.

وأكد قرقاش، وفق الوكالة الرسمية، على ”العلاقات التاريخية الطيبة والراسخة بين دولة الإمارات والجمهورية التونسية الشقيقة، وعلى التضامن مع الشعب التونسي الشقيق في هذه المرحلة الاستثنائية“، معربا عن ”تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون مع الجمهورية التونسية في المرحلة المقبلة“.

كما أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن بلاده تقف إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس، موضحا أن ”كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي يعد أمرا سياديا“.

وشدد قرقاش على أن ”تونس قادرة على تجاوز استحقاقات هذه المرحلة بأبعادها الاقتصادية والصحية والمؤسسية بكل نجاح“، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية.

من ناحيتها، ذكرت الرئاسة التونسية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية في ”فيسبوك“، أن سعيد نوه خلال استقباله قرقاش بـ“متانة علاقات الأخوة الوطيدة والمتميزة التي تجمع بين البلدين، وجدد تأكيد حرص تونس على مزيد من الارتقاء بها إلى أعلى المراتب خدمة للمصلحة المشتركة للشعبين الشقيقين“.

وتابع بيان الرئاسة: ”توجه رئيس الدولة بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعبا، على موقفها النبيل بالتضامن مع تونس في هذا الظرف الوبائي والسياسي الذي تمر به“.



وأشار إلى أنه ”تحمل الأمانة باتخاذ التدابير الاستثنائية في إطار الدستور بهدف تكريس سيادة الشعب والحفاظ على الدولة ووضع حد لكل مظاهر العبث بمؤسساتها وتعطيل سيرها“.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أعلن في 25 يوليو/ تموز الماضي، تفعيل الفصل 80 من الدستور وأقر جملة من التدابير الاستثنائية تتمثل في إعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وتضمنت قرارات الرئيس التونسي، تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدة 30 يوما.

كما أعلن سعيد، توليه السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يقوم بتعيين رئيسها.