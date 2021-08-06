رئيسي للشيخ نهيان: طهران صديقة للإمارات وجميع دول المنطقة

وصف الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بلاده بأنها ”صديقة حقيقية“ لدولة الإمارات العربية المتحدة وجميع دول المنطقة، على حد قوله.

وجاء ذلك خلال اجتماعه مع المبعوث الإماراتي الخاص وزير التسامح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان.

وقالت وكالة أنباء ”برنا“ الإيرانية، اليوم الجمعة، إن الرئيس إبراهيم رئيسي استقبل، الليلة الماضية، المبعوث الإماراتي الخاص وزير التسامح نهيان بن مبارك آل نهيان الذي شارك، أمس، في حفل أداء الرئيس الإيراني الجديد اليمين الدستوري في البرلمان.

وقال رئيسي للمبعوث الإماراتي بحسب الوكالة: ”عازمون على تعزيز العلاقات بین البلدين“، معتبرًا أنه ”لا توجد أي معوقات أمام ذلك خاصة اقتصاديًا“، ودعا إلى ”إيجاد آلية مشتركة لتحديد طرق تعزيز التعاون بين طهران وأبوظبي“.

وأوضح الرئيس الإيراني الجديد قائلًا: ”نشعر باهتمام صادق بشعب الإمارات، والعلاقة الوثيقة بين الحكومتين يمكن أن تمهد الطريق لعلاقات أخوية وتعاون وثيق“، بحسب تعبيره.

من جهته، نقلت الوكالة الإيرانية عن المبعوث الإماراتي الخاص خلال لقائه رئيسي قوله: ”مطمئنون لمستقبل العلاقات بين البلدين، واستقرار وأمن المنطقة في ظل مواقفكم الحكيمة“.

وأضاف وزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان: ”عازمون على تعزيز العلاقات مع إيران، وزيارتي هي تأكيد على ذلك، وبأمر من رئيس دولة ‎الإمارات العربية المتحدة“، كما هنأ المبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية المتحدة رئيسي بمناسبة حفل التنصيب.

وفي إشارة إلى العلاقات بين البلدين، قال آل نهيان لرئيسي: ”بالنظر إلى الحكمة والحنكة التي شهدناها في الخطاب (أداء اليمين الدستوري)، فإننا واثقون في مستقبل العلاقات، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، ونحن مصممون على ذلك لرفع مستوى العلاقات مع طهران“.