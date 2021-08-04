سلطنة عمان تؤكد أن الناقلة "أسفلت برينسيس" تعرضت لحادث خطف

أكد مركز الأمن البحري العماني، اليوم الأربعاء، على تويتر أن الناقلة أسفلت برينسيس تعرضت لحادث خطف.

وأضاف المركز أن البحرية العمانية نشرت بضع سفن للمساعدة في تأمين المياه الدولية بالمنطقة.

وفي وقت سابق أعلنت وكالة الأمن البحري البريطانية أن ”الحادث على متن سفينة قبالة شواطئ الإمارات العربية المتحدة _الذي اعتبر عملية خطف محتملة_ انتهى دون أضرار“.

وأوضحت أن الأشخاص الذين صعدوا على متن السفينة ”غادروها“ وباتت ”في أمان وانتهى الحادث“.

وأفاد محللون في شركة ”درياد غلوبال“ المتخصصة في الأمن البحري أن السفينة المعنية بالحادث ترفع علم بنما واسمها ”أسفلت برينسيس“.

وذكرت مجلة ”لويدز ليست“ البريطانية أن رجالا مسلحين صعدوا إلى ناقلة النفط وأمروها بالتوجه إلى إيران.

وأتى هذا الحادث بعد خمسة أيام على هجوم استهدف ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان أيضا أسفر عن سقوط قتيلين، وحملت بضع عواصم غربية إيران المسؤولية عنه.