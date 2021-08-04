البحرية البريطانية: ناقلة النفط آمنة بعد مغادرة الخاطفين لها في خليج عمان

قالت هيئة العمليات البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، إن ”من صعدوا على متن ناقلة قالت مصادرة بحرية إنها احتجزت قبالة ساحل الإمارات غادروها وإن السفينة في أمان“.

وأضافت الهيئة أن ”الواقعة انتهت“، لكنها لم تذكر تفاصيل أخرى.

وفي وقت سابق قالت رويترز نقلا عن ثلاثة مصادر أمنية بحرية، إنه ”يُعتقد بأن قوات مدعومة من إيران استولت على ناقلة نفط في الخليج قبالة ساحل الإمارات“، بعد أن ذكرت هيئة التجارة البحرية البريطانية، بأن ”حادث خطف محتملا“ وقع قبالة ساحل الفجيرة.

وعرّف اثنان من المصادر السفينة بأنها ”ناقلة أسفلت وبيتومين تُسمى (أسفلت برينسيس) وترفع علم بنما، وبأن ذلك حدث في منطقة ببحر العرب تؤدي إلى مضيق هرمز، الذي يتدفق عبره نحو خُمس صادرات النفط المنقولة بحرا في العالم“.

وحدّثت خمس سفن على الأقل، بعد ظهر يوم الثلاثاء، في المنطقة بين الإمارات وإيران نظام التعريف الآلي الخاص بها إلى أنها ”ليست تحت القيادة“، حسب بيانات ريفينيتيف لتتبع السفن.

وتشير مثل هذه الحالة عادة إلى أن السفينة غير قادرة على المناورة بسبب ظروف استثنائية.

وكانت وكالة ”أسوشيتد برس“ الأمريكية أفادت، يوم الثلاثاء، بأن أربع سفن على الأقل قبالة سواحل الإمارات أطلقت تحذيرات مفادها أنها فقدت السيطرة على توجيهها في ظل ظروف غامضة، وسط وقوع ”حادث“ في مياه المنطقة.