رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام: حوادث السفن تخلق تصعيدًا شديدًا في الخليج

أثارت الهجمات المتعددة والمتجددة على سفن وناقلات نفط في ”خليج عُمان“، قبالة سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة، تساؤلات عدة بشأن دوافع وأسباب هذه الحوادث، وتداعيات ذلك على مستقبل الملاحة بشكل عام، وسط مخاوف مراقبين من أن تشكل هذه الهجمات خطرًا على أمن وسلامة المنطقة، وتهديدًا للتجارة العالمية في ”مضيق هرمز“ الإستراتيجي، الذي تمر منه حوالي خُمس إمدادات العالم البحرية من النفط، وفق تقارير اقتصادية.

وفي الوقت الذي أشارت فيه مصادر أمنية بحرية بأصابع الاتهام إلى إيران بالضلوع في هذه الهجمات، نفى الحرس الثوري الإيراني الاتهامات، بالقول إن ذلك ”ذريعة لعمل عدائي ضد طهران“، فيما قالت الولايات المتحدة إنه ”من السابق لأوانه إصدار حكم بشأن تقارير عن الاستيلاء على ناقلة نفط قبالة ساحل الإمارات“، وفقًا لوكالة ”رويترز“.

وفي هذا الشأن، قال المحلل السياسي الكويتي الدكتور فهد الشليمي، إن ”الحرس الثوري الإيراني يسعى، من وراء هذه الهجمات، إلى لفت الأنظار عن ضرب الباخرة الإسرائيلية قبل أيام، وتمييع قضية المظاهرات، وعدم إقبال الناخبين على الانتخابات الرئاسية، وكذلك تجاهل حالة التردي الاقتصادي، وإغفال انتهاكات حقوق الإنسان، فضلًا عن إظهار الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي وكأنه المنقذ في أول يوم من رئاسته، من خلال تحميل الإعلام رسائل للخارج تفيد بوجود تهديد وخطر على إيران ومواجهة دائمة مع إسرائيل“.

وأشار الدكتور فهد الشليمي، الذي يشغل منصب رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، إلى أن ”هذه الحوادث تخلق توترًا وتصعيدًا شديدًا في مياه الخليج عمومًا، وخليج عُمان تحديدًا، حيث تسعى إيران من خلال هجماتها على السفن إلى الاحتفاظ بالرهائن لمنع أي ضربة مباشرة عليها، وكذلك حرف الجمهور الإيراني الداخلي عن التركيز على الأوضاع الداخلية المتردية في البلاد، عبر افتعال واستجلاب مشكل خارجية“.

وأوضح أن ”المناطق التي وقعت فيها الاعتداءات واختطاف السفن هي في الأساس مناطق مسؤولية الحكومتين الإيرانية والعُمانية؛ فالحكومة العُمانية ليست لديها طائرات مسيّرة ولا قوات بحرية تعترض خطوط الملاحة الدولية، بينما يملك الحرس الثوري الإيراني هذه القوات البحرية التي تهدد التجارة العالمية، خاصة تجارة النفط البحرية، وبالتالي تعطيل لخط التجاري البحري الدولي“.

وعرض الشليمي دوافع إيران في هجومها على السفن من منطلق تاريخي، قائلًا: ”في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، أشعلت إيران حربًا ضد الناقلات الكويتية، وزرعت ألغامًا عشوائية لسد المجرى الملاحي، وارتكبت العديد من الحوادث المجهولة، التي حملت بصمات إيرانية واضحة“.

وأكد أن ”إيران لديها طائرات مسيّرة ومزودة بتقنية المتفجرات تسقط على الأهداف بدقة، وهي نفسها التي يستخدمها الحوثيون، اليوم، في حرب اليمن، مثل الطائرات ذات المدى الأكثر من 500 كم، بما لا يدع مجالًا للشك بالقدرات العسكرية المتطورة للحرس الثوري الإيراني في هذه الهجمات وغيرها“.

ووفقًا للدكتور فهد الشليمي، ”تُعد الهجمات الإيرانية منافية للقانون الدولي، واتفاقية جامايكا الموقعة العام 1982 (اتفاقية أعالي البحار والمرور الآمن)، والتي وُضعت قيد التنفيذ العام 1994 برعاية الأمم المتحدة ووقعت عليها إيران، كما أنها نوع من أنواع القرصنة الدولية، وتهديد للاقتصاد العالمي، وتهديد لأرواح المدنيين العاملين في قطاع السفن“.

ويمر في مضيق هرمز وخليج عُمان ما بين 20 إلى 30 سفينة يوميًا من ناقلات النفط العملاقة، حيث تمر ما نسبته، من هذا المعبر، 100% من نفط الكويت والبحرين وقطر، وكذلك 80% من النفط السعودي، و90% من النفط الإماراتي، وفقًا للشليمي.