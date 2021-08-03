محمد بن زايد وحمد بن عيسى يبحثان العلاقات الأخوية والتعاون المشترك

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، ”العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين“.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، بحث الجانبان ”العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وما وصل إليه التعاون والعمل المشترك من مستوى متميز، وسبل تنميته في جميع المجالات، بما يحقق تطلعاتهما نحو التقدم والتنمية ومصالحهما المتبادلة.. إضافة إلى عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك“.

جاء ذلك خلال استقبال الملك حمد بن عيسى، اليوم الثلاثاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والوفد المرافق، الذي يضم الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، في قصر الصخير بالبحرين، وذلك بحضور الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين.

و“رحب عاهل البحرين بزيارة ولي عهد أبوظبي والوفد المرافق إلى بلده الثاني البحرين، وتبادلا الأحاديث الودية بشأن العلاقات الأخوية المتجذرة التي تجمع بين قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين والقائمة على أواصر القربى والمحبة والإيمان الراسخ بوحدة المصير والتعاون المشترك“، بحسب وكالة ”وام“.

وقالت الوكالة إن ”صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نقل إلى جلالته تحيات أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ”حفظه الله“ وتمنياته له موفور الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها الشقيق دوام الرخاء والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة“. ”ومن جانبه، ”حمل جلالة ملك البحرين سموه تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة وأطيب تمنياته لسموه بدوام الصحة والعافية“.

واستعرض الجانبان، خلال اللقاء، ”التطورات الإقليمية والدولية وجهود البلدين ومسارات التعاون بينهما ضمن الإطار الثنائي والدولي في مواجهة التحديات والتعامل مع مختلف التطورات والمستجدات“.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن ”العلاقات الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات ومملكة البحرين تزداد رسوخا بفضل حرص قيادتيهما المشترك على تنميتها على مختلف المستويات“، مشيراً إلى ”أن العلاقات الإماراتية – البحرينية تُعد أحد أهم مرتكزات التعاون والعمل المشترك الخليجي والعربي وتستمد قوتها وخصوصيتها من الثوابت والرؤى المشتركة للبلدين تجاه العديد من المواقف والقضايا في المنطقة“.

كما أكد ”الحرص المتبادل على مواصلة التنسيق والتشاور الأخوي مع البحرين لما فيه الخير لشعبيهما وشعوب المنطقة“.

من جانبه أكد الملك حمد بن عيسى آل خليفة ”عمق العلاقات الأخوية بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وما تستند إليه من تاريخ ممتد بين البلدين والشعبين الشقيقين.. سيرا على نهج الآباء المؤسسين وما جمعهما من تاريخ من المحطات المضيئة والعلاقات الثنائية والمواقف المشتركة الثابتة التي وضعت اللبنات الأولى لهذا النهج الذي يحرص على الحفاظ عليه أبناء البلدين الشقيقين“.

وأشاد ”بما وصلت إليه العلاقات بين البلدين الشقيقين من مستوى عال وما تشهده من تنسيق مستمر وسياسات طموحة متطابقة ورؤية استراتيجية مشتركة لتثبيت الأمن والاستقرار في المنطقة“.

وأقام الملك حمد بن عيسى آل خليفة مأدبة غداء تكريما للشيخ محمد بن زايد آل نهيان والوفد المرافق.

حضر اللقاء والمأدبة، الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، سفير الإمارات لدى مملكة البحرين، والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي، والدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، وعلي بن حماد الشامسي، نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني.

وحضرهما من جانب البحرين، الفريق الركن الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، رئيس الحرس الوطني، والشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لملك البحرين، واللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي، والمقدم الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، قائد قوة الحرس الملكي الخاصة، والشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مستشار عاهل البحرين للشؤون الدبلوماسية، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني.

وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وصل إلى قاعدة الصخير الجوية في وقت سابق، اليوم الثلاثاء، حيث كان في استقباله الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في المملكة.