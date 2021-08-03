وزير خارجية عمان يؤكد ضرورة دعم الجهود الرامية لتحقيق الأمن والسلام والوئام للمنطقة

عقد بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، في العاصمة طهران، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العمانية.

ونقلت الوكالة العمانية عن الوزير البوسعيدي تأكيده خلال الجلسة على ”ضرورة مواصلة العمل للوصول إلى حلول سياسية توافقية عبر الحوار السلمي، ودعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام والوئام للمنطقة“، كما ناقش الطرفان التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

معالي السيد وزير الخارجية يؤكد خلال الجلسة على ضرورة مواصلة العمل للوصول إلى حلول سياسية توافقية عبر الحوار السلمي ودعم كافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام والوئام للمنطقة، كما ناقش الطرفان التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. pic.twitter.com/ic77p8M0p7 — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) August 3, 2021

ووصل البوسعيدي إلى العاصمة الإيرانية طهران، الثلاثاء، للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، التي ستقام الخميس المقبل في البرلمان الإيراني، ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية العُماني الرئيس الإيراني المنتخب.

في المقابل، نقلت الوكالة عن وزير الخارجية الإيراني إشادته بالعلاقات التاريخية بين البلدين، ودور السلطنة السياسي الحكيم في التعاطي مع مختلف القضايا ومعالجتها الهادئة لها، مؤكدًا أهمية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف، وتعزيز مساعي وسبل تحقيق الأمن والاستقرار.

من جهته معالي وزير الخارجية الإيراني يُشيد بالعلاقات التاريخية بين البلدين ودور السلطنة السياسي الحكيم في التعاطي مع مختلف القضايا ومعالجتها الهادئة لها، مؤكدًا أهمية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف وتعزيز مساعي وسبل تحقيق الأمن والاستقرار. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) August 3, 2021

من جهتها، قالت وكالة أنباء ”تسنيم“ الإيرانية إن الاجتماع بين ظريف ونظيره العُماني تركز على القضايا الثنائية وآخر المستجدات في المنطقة والساحة الدولية.

وتأتي هذه الزيارة في الوقت الذي تتهم فيه دول عدة النظام الإيراني بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلة النفط الإسرائيلية ”ميرسر ستريت“، الخميس الماضي، قرب خليج عُمان، وأسفر الهجوم عن مقتل بريطاني وروماني ضمن طاقم الناقلة.

ويقع بحر العرب بين إيران وسلطنة عمان عند مخرج مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يمر عبره جزء كبير من نفط العالم، وحيث يعمل تحالف تقوده الولايات المتحدة.

وألقت إسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا باللوم على إيران بالهجوم، لكن إيران نفت ضلوعها في الهجوم ووصفت اتهامها بهذا الهجوم بـأنه ”زائف ولا أساس له“.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الاثنين، إن على إيران ”مواجهة عواقب أفعالها“ في أعقاب الهجوم ”العنيف“، داعياً الحكومة الإيرانية إلى قبول المسؤولية عن الهجوم الذي يُعتقد أنه نفذ بطائرة مسيرة.

ورجحت مصادر بريطانية أن تردّ لندن على ”تورط“ طهران في استهداف ناقلة إسرائيلية قبالة سواحل سلطنة عمان، الخميس الماضي، عبر هجوم إلكتروني، بحسب صحيفة ”إندبندنت“ البريطانية.