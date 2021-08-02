إيران متهمة باستهدافها.. قطر تدين الهجوم على ناقلة النفط الإسرائيلية

أدانت دولة قطر الهجوم الذي استهدف ناقلة نفط إسرائيلية قبالة سواحل عمان، تعود ملكيتها لرجل أعمال إسرائيلي، داعية إلى ”الاحتكام إلى القانون الدولي لضمان عدم تكرار مثل هذا الاعتداء في المستقبل بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة“.

وألقت كل من أمريكا وبريطانيا وإسرائيل ورومانيا المسؤولية على إيران في تنفيذ الهجوم الذي استهدف الناقلة.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها الإثنين، نقلته وكالة الأنباء الرسمية ”رفضها التام للأعمال التي من شأنها تعطيل سلامة وأمن النقل البحري الدولي وإعاقة حركة السفن والناقلات“.

وأكد بيان وزارة الخارجية، على ضرورة ”التزام كافة الدول بالاتفاقيات والأعراف الدولية المنظمة للملاحة على امتداد العالم“.

وأسفر الهجوم الذي تشير أصابع الاتهام إلى إيران في تنفيذه، والذي استهدف ناقلة نفط تشغّلها شركة ”زودياك ماريتايم“، المملوكة لرجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر، إلى مقتل شخصين من طاقمها روماني وبريطاني.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الإثنين، إن الولايات المتحدة واثقة من أن إيران شنت هجوما بطائرة مسيرة على ناقلة تديرها إسرائيل، كانت تمر عبر المياه الدولية قرب عُمان.

فيما قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن ”على إيران تحمل العواقب المترتبة على هجومها الشائن على ناقلة نفط تديرها إسرائيل قبالة ساحل عُمان“.

وقال جونسون للصحفيين ”يجب على إيران أن تواجه عواقب ما فعلته.. هذا هجوم شائن وغير مقبول على الشحن التجاري بكل وضوح“.

واستدعت بريطانيا ورومانيا الاثنين السفيرين الإيرانيين في لندن وبوخارست على خلفية الهجوم.

وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان: ”أكد الوزير (جيمس) كليفرلي مجددًا أنه يتعين على إيران التوقف على الفور عن الأفعال التي تهدد السلام والأمن العالميين وأكد على ضرورة السماح للسفن بالإبحار بحرية وفقا للقانون الدولي“.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية باللغة الفارسية ”بي بي سي“، أن ”رومانيا ألقت باللوم على إيران في الهجوم الذي استهدف الناقلة الإسرائيلية وقامت باستدعاء السفير الإيراني في بوخارست“.

ومن جهتها، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية، القائم بأعمال السفارة البريطانية في طهران، وسلمته مذكرة احتجاج على اتهامات بريطانيا لإيران باستهداف الناقلة قبالة عُمان.