مستشار ملك البحرين يرد على مزاعم قطرية بأحقية السيادة على جزر حوار

رد مسؤول بحريني رفيع المستوى، السبت، على ادعاءات شخصيات قطرية بارزة، حول أحقية الدوحة بالسيادة على أرخبيل جزر حوار الذي يخضع لسيادة المنامة، في تجدد للنزاع الحدودي التاريخي بين البلدين.

وظل البلدان الخليجيان، في خلاف لعقود طويلة حول الحدود البحرية الفاصلة بينهما، قبل أن يرضيا بحكم نهائي لمحكمة العدل الدولية في 2001، قضى بسيادة المنامة على جزر حوار ومنطقة جرادة وسيادة الدوحة على جزر الزبارة وجنان وفشت الديبل.

لكن بعد نحو عشرين عاماً على ذلك الحكم، قوبلت مزاعم قطرية جديدة حول أحقيتها بالسيادة على جزيرة حوار، برد من مستشار الملك للشؤون الدبلوماسية في البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة.

وقال السياسي والدبلوماسي البحريني المخضرم، في ساعة مبكرة من يوم السبت، ”من جاء اليوم لم يكن موجودا بالأمس #حوار_بحرينية والزبارة لأهل البحرين فيها حقوق لن تضيع“.

من جاء اليوم لم يكن موجود بالامس #حوار_بحرينية و الزبارة لأهل البحرين فيها حقوق لن تضيع — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) July 30, 2021

وكتب آل خليفة الذي شغل سابقاً منصب وزير الخارجية في بلاده لنحو 15 عاماً، عبر تويتر ”لدينا 83 وثيقة مزورة تدعي ما تريد أن تدعي، ولكن حكمت المحكمة الدولية بأن #حوار_بحرينية. بقيت الزبارة، إن أهلها بحرينيون شاء المدعون أو أبوا، وإن حقوقهم لن تضيع مهما طال الزمن“.

وكان الدبلوماسي البحريني يرد على ما يشبه الحملة عبر تويتر، التي شارك فيها كثير من القطريين للمطالبة بنزع سيادة البحرين عن جزيرة حوار، وإخضاعها لسيطرة بلادهم، من خلال التدوين تحت الوسم ”#حوار_قطرية“.

لدينا 83 وثيقة مزورة تدعي ما تريد ان تدعي ، و لكن حكمت المحكمة الدولية بأن #حوار_بحرينيه . بقيت الزبارة ، ان اهلها بحرينيون شاء المدعون او ابوا و إن حقوقهم لن تضيع مهما طال الزمن. #راشد_الجبر_النعيمي — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) July 30, 2021

وفي حين كان القطريون المشاركون في الحملة، وبينهم أفراد من أسرة آل ثاني الحاكمة في قطر، يطالبون بإخضاع جزيرة حوار لسيادة بلادهم، جاء الرد البحريني الذي يحمل الصفة الرسمية بالنظر لكون الشيخ خالد بن أحمد مستشاراً لملك البحرين، مطالباً بحقوق في جزيرة الزبارة.

وكان لافتاً بين القطريين الذين تبنوا حملة المطالبة بسيادة بلادهم على جزيرة حوار، العميد المتقاعد في المخابرات القطرية، شاهين السليطي، الذي قال ”حوار قطرية وستعود عاجلاً أو آجلا.. بالطيب أو بالقوة“.

كما قال السليطي في تغريدة ثانية ”ليست فقط #حوار_قطرية وإنما كل جزيرة ديلمون قطرية لأن أهل قطر هم من طردوا نصور الفارسي (ناصر آل مذكور) الحاكم الإيراني في البحرين الذي يتبع الامبراطورية الفارسية وأنهوا سيطرته عليها. طال الزمن أو قصر سنسترد البحرين تحت حكم قطر“.

كما شارك في الحملة، مريم آل ثاني التي تنتمي للأسرة الحاكمة، والكاتب القطري حسن حمود الذي قال ”أتمنى أن يكون من أهداف #مجلس_الشورى القادم إعادة #حوار_قطريه“.

وعلى الجانب الآخر، رد كثير من البحرينيين على تلك المزاعم، ودونوا تحت الوسم ”#حوار_بحرينية“ صوراً لوثائق وأدلة أممية تدعم حق بلادهم في السيادة على الجزيرة، بجانب وثائق مزورة منسوبة لقطر تزعم أحقيتها في حكم الجزيرة.

وكانت البحرين واحدة من الدول الأربعة التي قاطعت قطر في العام 2017، قبل أن ينهي طرفا الخلاف، مطلع العام الجاري، أعمق أزمة خليجية في العصر الحديث.