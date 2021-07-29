قطر تعين سفيرا لمصر وآخر لليبيا

قال الديوان الأميري إن ”أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عيّن اليوم الخميس سفيرين إلى مصر وليبيا، مع تحرك البلاد نحو تحسين العلاقات مع بعض دول المنطقة.

واتفقت مصر والسعودية والإمارات والبحرين في يناير/ كانون الثاني على إنهاء خلاف أدى لمقاطعتها قطر منذ 2017.

وعينت القاهرة في يونيو/ حزيران سفيرا لدى قطر بعد تحرك مماثل من الرياض.

وبحسب الديوان الأميري، فقد ”أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر قرارات أميرية بتعيين الشيخ محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية تركيا، وسالم بن مبارك بن شافي آل شافي سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية مصر العربية، وعلي يوسف عبدالرحمن الملا سفيرا فوق العادة مفوضا لدى جمهورية قبرص، وتعيين خالد محمد زابن آل زابن الدوسري سفيرا فوق العادة مفوضا لدى دولة ليبيا“.