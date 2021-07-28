الكويت.. إعفاء الشيخ علي الجراح من مهامه وزيرًا لشؤون الديوان الأميري

أعلن تلفزيون الكويت، اليوم الأربعاء، صدور مرسوم أميري بإنهاء العمل بمرسوم تعيين الشيخ علي الجراح وزيرًا لشؤون الديوان الأميري.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية ”كونا“، صدر مرسوم بإنهاء العمل بالمرسوم رقم 258 لسنة 2017 بتعيين وزير شؤون الديوان الأميري.

وتداولت حسابات ومنصات إخبارية كويتية نسخة من قرار رسمي باعتباره القرار المذكور بإعفاء الشيخ علي الجراح.