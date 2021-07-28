الإمارات تفتح باب التقدم للإقامة الذهبية أمام الأطباء المقيمين في الدولة

دعت حكومة دولة الإمارات جميع الأطباء المقيمين في الدولة إلى التقدم للحصول على الإقامة الذهبية، التي تمنحهم وعائلاتهم إقامة طويلة لـمدة 10 سنوات، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية (وام) اليوم الأربعاء.

وجاءت هذه الدعوة تنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمنح الإقامة الذهبية لأصحاب الكفاءات العلمية والخبرات المتميزة، ما يعزز شعورهم بالاستقرار ويسهم باستقطاب أفضل الخبرات والمهارات الصحية من مختلف دول العالم، وينعكس بشكل إيجابي على تعزيز كفاءة الخدمات وجودة الرعاية الطبية في الدولة لتكون الأفضل عالميًا.

ويمكن للأطباء الحاصلين على ترخيص من الهيئات التنظيمية الصحية في الدولة التقدم بطلبات الحصول على الإقامة الذهبية حتى سبتمبر المقبل، عبر الموقع الإلكتروني smartservices.ica.gov.ae المخصص للأطباء في إمارات الدولة، في حين يمكن للأطباء في إمارة دبي التقدم عبر المنصة smart.gdrfad.gov.ae، وسيعمل فريق مشترك من الجهات الحكومية المعنية على تلقي الطلبات وتقييمها لإصدار الإقامة الذهبية للأطباء المؤهلين للحصول عليها.

كما سيتم تخصيص 7 مراكز تابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في كافة إمارات الدولة للأطباء الراغبين بتقديم طلبات الحصول على الإقامة الذهبية من خلال زيارة المراكز المخصصة بشكل شخصي.

وكانت حكومة الإمارات قد أعلنت مؤخرًا عن بدء استقبال طلبات الحصول على الإقامة الذهبية لفئة المبرمجين، في إطار ”البرنامج الوطني للمبرمجين“ الذي أطلقه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف منح الإقامة الذهبية لـ100 ألف مبرمج من المقيمين في دولة الإمارات والعالم.

يذكر أن دولة الإمارات طبقت نظام تأشيرة إقامة طويلة الأمد، لخمس أو عشر سنوات، تجدد تلقائيًا، عند توافر الشروط لفئات معينة تشمل المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية.

ويتيح النظام للمقيمين في الإمارات والوافدين الأجانب وعائلاتهم الراغبين في القدوم للعمل والعيش والدراسة في الدولة، إمكانية التمتع بإقامة طويلة الأمد دون الحاجة إلى كفيل إماراتي.

وأعلن مجلس الوزراء في نوفمبر الماضي، اعتماد تغييرات رئيسة في منح الإقامة الذهبية للمقيمين، وتضمين فئات جديدة لمستحقي تأشيرة الإقامة طويلة الأمد ”الإقامة الذهبية“ لعشر سنوات لجميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه، والأطباء، والمهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، والطلاب المتفوقين في الجامعات المعتمدة في الدولة بمعدل 3.8 وأكثر.

ووفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2018 بشأن تنظيم تصاريح الإقامة للمستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية، نظم القرار منح تصاريح الإقامة لكل من المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب المتخصصة والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة والطلبة النوابغ.

وتشمل فئة أصحاب المواهب المؤهلة للحصول على الإقامة الذهبية لعشر سنوات، أصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين.