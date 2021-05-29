قطر تدين استهداف مدينة خميس مشيط السعودية

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، في بيان صادر عنها، مساء اليوم السبت، إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة ملغومة أطلقتها ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران باتجاه مدينة خميس مشيط جنوب المملكة.

وجاء في بيان وزارة الخارجية القطرية، دون ذكر اسم الحوثيين: ”أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولة استهداف مدينة خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية“.

وأضاف البيان: ”استهداف المنشآت والمرافق الحيوية عمل تخريبي ينافي كل الأعراف والقوانين الدولية.. موقف دولة قطر ثابت في رفضه للعنف والأعمال الإجرامية والتخريبية مهما كانت الدوافع والأسباب“.