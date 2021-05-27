الكاتبة الإماراتية مريم الكعبي تهاجم متحدث الجيش الإسرائيلي بسبب اقتباس تغريداتها

هاجمت الكاتبة والمدونة الإماراتية المعروفة، مريم الكعبي، متحدث الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، ومنعته من اقتباس تدويناتها بسبب ما اعتبرته توظيفًا في غير محله لتغريداتها.

وكانت الكعبي، وهي كاتبة لها مؤلفات منشورة، ومقدمة برامج تلفزيونية، تنشر تغريدات عبر حسابها على ”تويتر“ عن جولة التصعيد الأخيرة بين إسرائيل وقطاع غزة، قبل أن يثير غضبها اقتباس ”أدرعي“ الذي يتحدث وينشر بالعربية، لإحدى تلك التغريدات.

وسرعان ما ردت الكعبي على أدرعي قائلةً:“توظيف تغريدتي في غير محلها سياسة خبيثة منك تصب في خدمة حالة التصعيد التي استخدمها البعض ضد الإمارات في حربكم ضد الفلسطينيين، أدافع عن وطني، ولا أسمح باستغلال تغريداتي من أجل خدمة قضية احتلالكم لأرض، واغتصابكم لحقوق الشعب الفلسطيني، وتجاهل كل القرارات الدولية الخاصة بهذا الشأن“.

توظيف تغريدتي في غير محلها سياسة خبيثة منك تصب في خدمة حالة التصعيد التي استخدمها البعض ضد الإمارات في حربكم ضد الفلسطينيين

أدافع عن وطني

ولا أسمح باستغلال تغريداتي من أجل خدمة قضية احتلالكم لأرض واغتصابكم لحقوق الشعب الفلسطيني وتجاهل كل القرارات الدولية الخاصة بهذا الشأن https://t.co/IWh96UeiEm — مريم الكعبي (@maryam1001) May 26, 2021

وأضافت في تغريدة ثانية:“بالنسبة لي ما تقوم به حماس هو خدمة تاريخية لكم، وما اكتبه هو أن حماس احتلال في دائرة احتلالكم، وهنالك شعب محتل، وهنالك حقوق مسلوبة للشعب الفلسطيني، وحماس وسيلة لتكريس الاحتلال بمزايدتها على القضية، وهذا الأسلوب الانتقائي للتغريدات ما هو إلا منهج خبيث الهدف منه التغطية على الحقيقة“.

بالنسبة لي ما تقوم به حماس هو خدمة تاريخية لكم

وما اكتبه هو أن حماس احتلال في دائرة احتلالكم

هنالك شعب محتل وهنالك حقوق مسلوبة للشعب الفلسطيني وحماس وسيلة لتكريس الاحتلال بمزايدتها على القضية

هذا الأسلوب الانتقائي للتغريدات ما هو إلا منهج خبيث الهدف منه التغطية على الحقيقة👇 https://t.co/IWh96UvU2W — مريم الكعبي (@maryam1001) May 26, 2021

وتابعت:“أعلم يقينًا أنكم تمتلكون مهارة التحوير، وتدوير الحقائق خدمة لصورتكم وسياساتكم، ولكني لم أكن أتصور بأن يصل الأمر إلى الانحراف الكلي عن الحقيقة، للمرة المليون: حماس تخدمكم، والجميع مستفيد من هذه المتاجرة والمزايدة على الدم الفلسطيني“.

أعلم يقيناً بأنكم تمتلكون مهارة التحوير وتدوير الحقائق خدمة لصورتكم وسياساتكم

ولكني لم أكن أتصور بأن يصل الأمر إلى الانحراف الكلي عن الحقيقة

للمرة المليون : حماس تخدمكم والجميع مستفيد من هذه المتاجرة والمزايدة على الدم الفلسطيني https://t.co/IWh96UeiEm — مريم الكعبي (@maryam1001) May 26, 2021

وكانت الكعبي ترد على تغريدة لأدرعي هاجم فيها حركة حماس، واستشهد بتغريدة للكعبي كانت تنتقد فيها أيضًا الحركة الفلسطينية، إذ قال أدرعي:“يبدو أن الرياء الحمساوي ومن لف لفه لم يعد ينطلي على أحد، فالدعاية الكاذبة انفضحت، وبات الكل على يقين أن هدف المنظمات الإرهابية المتاجرة بدماء الأبرياء… فما رأيكم بما تفضلت به الكاتبة #مريم_الكعبي؟“.

وأنهت الكعبي ذلك الهجوم بحظر ”أدرعي“ لمنعه من اقتباس تغريداتها، وقالت:“إكرامًا للذات، وإكرامًا للكلمة، حتى لا يتم توظيفها وتحويرها واستغلالها والعبث بمقاصدها“.

إكراماً للذات

وإكراماً للكلمة حتى لا يتم توظيفها وتحويرها واستغلالها والعبث بمقاصدها pic.twitter.com/tsyHLCwIJl — مريم الكعبي (@maryam1001) May 26, 2021

وجاء هجوم الكعبي على أدرعي بالتزامن مع تدوينات للأكاديمي والمحلل السياسي الإماراتي، عبدالخالق عبدالله، قال في إحداها:“على مدى الأسبوعين الماضيين كان علم إسرائيل منبوذًا في كل مدن وعواصم العالم، وعلم فلسطين مرغوبًا يرفرف عاليًا في أرجاء المعمورة“.

على مدى الأسبوعين الماضي كان علم اسرائيل منبوذا في كل مدن وعواصم العالم وعلم فلسطين مرغوبًا يرفرف عاليا في ارجاء المعمورة. pic.twitter.com/sGWmqg2rxe — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) May 26, 2021

وبجانب انحياز الكثير من نخب الإمارات للقضية الفلسطينية خلال التصعيد الأخير، حضرت وسائل الإعلام الإماراتية أيضًا بتغطية مكثفة لنتائج القصف الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة.

لكن الموقف الإماراتي الشعبي المناهض للهجمات الإسرائيلية، وحتى الموقف الرسمي لأبوظبي والذي دعا لوقف العنف، وبدء حوار سياسي، تعرض لانتقادات وتشكيك عبر حسابات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد كبير منها وهمي، ويُطلق عليه ”ذباب إلكتروني“، وتديره دول مناهضة للإمارات.

ووصلت تلك الحملة ضد أبوظبي، إلى نشر صورة مفبركة لبرج خليفة في دبي، الأعلى في العالم، وقد تزيّن بعلم إسرائيل، بجانب الزعم أن الكابتن طيار الإماراتية، مريم المنصوري تشارك جيش إسرائيل في قصف غزة، وهو ادعاء ترك صدىً مؤثرًا عندما بكت الشابة مريم خلال نفيها تلك المزاعم.

وعلقت مريم الكعبي على الحملة ضد بلادها قائلةً:“قضية عمرها أكثر من 70 عامًا، جعلوا سبب تصعيد الأحداث فيها الإمارات، يمين متطرف لا يريد سلامًا، وتجار وسماسرة قضية لا يريدون حلًا، التقوا عند نقطة التصعيد ضد الإمارات، ومهاجمتها، والمزايدة على مواقفها، وأظن كل متابع للأحداث أصبح مدركًا للحقيقة“.

قضية عمرها أكثر من سبعين عاماً

جعلوا سبب تصعيد الأحداث فيها الإمارات يمين متطرف لا يريد سلاماً

وتجار وسماسرة قضية لا يريدون حلّاً التقوا عند نقطة التصعيد ضد الإمارات ومهاجمتها والمزايدة على مواقفها وأظن كل متابع للأحداث أصبح مدركاً للحقيقة — مريم الكعبي (@maryam1001) May 26, 2021

وأقامت الإمارات، والبحرين، والسودان، والمغرب، علاقات مع إسرائيل، العام الماضي، لتنضم لدول أخرى تقيم علاقات مع تل أبيب منذ عقود، وبينها: تركيا، ومصر، والأردن.

وبدأ التصعيد العسكري بعدما قصفت حماس، وفصائل فلسطينية أخرى في قطاع غزة، المدن الإسرائيلية احتجاجًا على محاولة إسرائيلية طرد السكان الفلسطينيين في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية من منازلهم بحجة ملكيتها لإسرائيليين، بجانب اقتحام شرطتها للمسجد الأقصى، والتضييق على المصلين فيه.

وتسبب التصعيد بخسائر بشرية ومادية فادحة في قطاع غزة، لاسيما بين المدنيين.