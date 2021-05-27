شرطة عُمان: تم توقيف عدد من الأشخاص لتورطهم في قطع الطرق

أعلنت شرطة عمان السلطانية، اليوم الخميس، أنها أوقفت عددا من الأشخاص، بسبب تورطهم في قطع الطرق، والاستيلاء على مركبات النقل، والاعتداء على المارة والشروع في تخريب ممتلكات عامة وخاصة.

وجاء في تغريدة على حساب الشرطة العمانية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”شرطة عمان السلطانية تستوقف عددا من الأشخاص لتورطهم في قطع الطرق، والاستيلاء على مركبات النقل، والاعتداء على المارة، والشروع في تخريب الممتلكات العامة والخاصة، ومنها: المحلات التجارية والشروع في السطو عليها وإضرام النار بها، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم“.

شرطة عمان السلطانية تستوقف عددًا من الأشخاص لتورطهم في قطع الطرق والاستيلاء على مركبات النقل والاعتداء على المارة والشروع في تخريب الممتلكات العامة والخاصة ومنها المحلات التجارية والشروع في السطو عليها وإضرام النار بها، وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم#شرطة_عمان_السلطانية pic.twitter.com/452ciFXSNB — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) May 27, 2021

وكانت وكالة الأنباء العمانية الرسمية أشارت أمس الأربعاء، إلى ”استياء عام من تصرفات بعض الأشخاص ضمن تجمعات تمت إقامتها في مدينة صحار، حيث التعدي على رجال الشرطة والمارة وسالكي الطرق“.

وقالت الوكالة في تغريدة على تويتر: ”الكثير من المواطنين عبّروا عن رفضهم واستيائهم من تصرفات قام بها عدد من الأشخاص ضمن تجمعات أقامتها اليوم أعداد من الشباب في مدينة صحار بمحافظة شمال الباطنة لمعالجة أوضاعهم في ملف التوظيف، مثل: التعدي على رجال الشرطة والمارة وسالكي الطرق، وقطع الطرقات العامة والفرعية“.

وأضافت أن الضالعين في أعمال الشغب ”قاموا بالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وهو ما يعد مخالفة للنظام الأساس للدولة (..) وخروجا عن حالة الالتزام التي سادت خلال الأيام الماضية“.