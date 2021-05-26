واس: الملك سلمان يجري اتصالا هاتفيا بسلطان عمان هيثم بن طارق

قالت وكالة الأنباء السعودية إن الملك سلمان بن عبدالعزيز أجرى اتصالاً هاتفيًا، اليوم الأربعاء، بالسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان.

وذكرت الوكالة أن الملك سلمان ”عبّر خلال الاتصال عن تمنياته للسلطنة وللشعب العماني الشقيق بالتقدم والازدهار“.

وأوضحت أن ”سلطان عُمان عبر عن بالغ شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الأخوية، متمنيًا له دوام الصحة والعافية ولشعب المملكة المزيد من التطور والتقدم“.

وأشارت إلى أنه ”تم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك“.