حكومة عُمان تطلق مبادرة لتوظيف العاطلين عن العمل في الجيش

أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن الحكومة أطلقت مبادرة لتوظيف العاطلين عن العمل في الجيش، مشيرة إلى ”استياء عام من تصرفات بعض الأشخاص ضمن تجمعات تمت إقامتها في مدينة صحار“.

وقالت الوكالة في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”تنفيذا لتوجيهات السلطان هيثم بن طارق بسرعة تنفيذ المبادرات التشغيلية، تبدأ وزارة الدفاع وبالتنسيق مع وزارة العمل اعتبارا من يوم غد الخميس، في استقبال طلبات الباحثين عن عمل ممن تنطبق عليهم شروط التجنيد، للالتحاق بقوات السلطان المسلحة“.

وأوضحت الوكالة، أن ”عددا من إعلانات التوظيف سيتوالى نشرها تباعا لكل من الجيش السلطاني العماني، وسلاح الجو السلطاني العماني، والبحرية السلطانية العمانية، والإدارات الأخرى بوزارة الدفاع“.

والالتحاق بقوات السلطان المسلحة ، وذلك من خلال عدد من الإعلانات التي سيتوالى نشرها تباعا لكل من الجيش السلطاني العماني ، وسلاح الجو السلطاني العماني ، والبحرية السلطانية العمانية ، والإدارات الأخرى بوزارة الدفاع . — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 26, 2021

استياء شعبي

من جهة أخرى قالت الوكالة: إن ”الكثير من المواطنين عبروا عن رفضهم واستيائهم من تصرفات قام بها عدد من الأشخاص ضمن تجمعات أقامتها اليوم أعداد من الشباب في مدينة صحار بمحافظة شمال الباطنة؛ لمعالجة أوضاعهم في ملف التوظيف، مثل التعدي على رجال الشرطة والمارة وسالكي الطرق وقطع الطرقات العامة والفرعية“.

وأضافت أن الضالعين في أعمال الشغب ”قاموا بالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وهو ما يعد مخالفة للنظام الأساسي للدولة (..) وخروجا عن حالة الالتزام التي سادت خلال الأيام الماضية“.

كما قاموا بالاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وهو ما يعد مخالفة للنظام الأساسي للدولة الذي ينص على أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان وعلى التزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة.. كما تعد منافية لأعراف المجتمع العماني الحميدة وخروجا عن حالة الالتزام التي سادت خلال الأيام الماضية. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) May 26, 2021

وأشارت الوكالة الحكومية، إلى أن قوات الشرطة السلطانية ”قامت بواجبها في حفظ الأمن والنظام العام وسلامة المواطنين والمقيمين، وعدم تعطيل مصالحهم وحرياتهم“.