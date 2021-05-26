نواب الكويت يؤجلون سفرهم إلى تركيا للقاء معارضين

أعلن النائب الكويتي فرز محمد المطيري تأجيل سفر مجموعة من النواب إلى تركيا والذي كان مقرراً يوم الخميس المقبل، وذلك بسبب الوضع الصحي والحظر الكلي المفروض هناك، على أن يتم تحديد موعد آخر في وقت لاحق.

وقال النائب المطيري في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“: ”بعد الاتصال بالإخوة في تركيا وشرحهم لنا خطورة الوضع الصحي القائم في تركيا حالياً، وصعوبة التجمع في مكان واحدبسبب الاجراءات الامنية والحظر الكلي المصاحب للوضع الصحي الذي سيطبق من السبت القادم هناك قرر الزملاء النواب تأجيل الذهاب ،وتحديد موعد آخر بعد عودة الحياة الطبيعية هناك“.

بعد الاتصال بالإخوة في تركيا وشرحهم لنا خطورة الوضع الصحي القائم في تركيا حالياً، وصعوبة التجمع في مكان واحدبسبب الاجراءات الامنية والحظر الكلي المصاحب للوضع الصحي الذي سيطبق من السبت القادم هناك قرر الزملاء النواب تأجيل الذهاب ،وتحديد موعد آخر بعد عودة الحياة الطبيعية هناك — فرز محمد المطيري (@Frz_aldaihani) May 25, 2021

وقبل أيام قليلة، أعلن نواب عن عزم وفد كويتي التوجه إلى إسطنبول للقاء معارضين من النواب السابقين والناشطين السياسيين المدانين بأحكام مختلفة في الكويت، وذلك في إطار التنسيق من أجل إنهاء ملف العفو الشامل الذي أعيد الحديث عنه في الأسابيع الماضية.

وسبق أن تعهد عدد كبير من النواب في حملاتهم الانتخابية بما وصفوه ”برفع الظلم“ عن هؤلاء المعارضين، الذين أدينوا في القضية المعروفة بدخول أو اقتحام مجلس الأمة أو في قضايا تتعلق بتغريدات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان معظم هؤلاء المعارضين قد سافروا إلى تركيا أو بلدان أخرى، لكن عددا منهم رجعوا إلى الكويت ونفذوا ”شروطا“ شملت تسليم أنفسهم للسلطات وقضاء جزء من عقوبة السجن، وتقديم اعتذار مكتوب لأمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وأصدر الأمير الراحل عفوا خاصا عمن استجاب لهذه الشروط، ومن هؤلاء النائبان السابقان وليد الطبطبائي وفهد الخنة.

ويعطي الدستور أمير البلاد الحق في إصدار مرسوم بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها، كما يعطي البرلمان سلطة إصدار العفو الشامل عن الجرائم المقترفة. ويمنح العفو الشامل الصادر من البرلمان المدانين إعفاء من العقوبة والآثار المترتبة عليها بما يسمح لهم بخوض الانتخابات مرة أخرى، بينما لا يسمح لهم العفو الخاص بذلك.