موقع أثير: الإفراج عن بعض الموقوفين في صحار وصلالة

قال موقع أثير العماني إنه تم الإفراج عن بعض الموقوفين في ولايتي صحار وصلالة.

#أثير| معلومات لـ “أثير” : الإفراج عن بعض الموقوفين في صحار وصلالةhttps://t.co/Q2OlMHqXqC — أثيـر | Atheer.om (@Atheer_Oman) May 24, 2021

وذكر الموقع أن ”معلومات حصل عليها أثير بأنه تم الإفراج عن بعض الموقوفين في ولايتي صحار وصلالة“، متابعا: ”وأشارت المعلومات إلى أن الموقوفين الذين تم الإفراج عنهم قد غادروا الأماكن التي كانوا فيها“.

وكان موقع جريدة الرؤية العمانية قال في تقرير أمس الاثنين إن عددا من الباحثين عن العمل والمنهية خدماتهم توجهوا إلى المديريات التابعة لوزارة العمل مطالبين بتسريع معالجة أوضاعهم في الحصول على وظائف، وفق شهود عيان ومقاطع مرئية مصورة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح موقع الرؤية أن عددا من رجال الأمن تعرضوا لإلقاء الحجارة من قبل بعض المشاركين في هذه التجمعات، ما دفع القوات إلى إنهاء حالة الشغب.