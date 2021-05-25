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موقع أثير: الإفراج عن بعض الموقوفين في صحار وصلالة
تاريخ النشر: 25 مايو 2021 6:59 GMT
تاريخ التحديث: 25 مايو 2021 8:20 GMT

موقع أثير: الإفراج عن بعض الموقوفين في صحار وصلالة

قال موقع أثير العماني إنه تم الإفراج عن بعض الموقوفين في ولايتي صحار وصلالة. #أثير| معلومات لـ “أثير” : الإفراج عن بعض الموقوفين في صحار

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المصدر: فريق التحرير

قال موقع أثير العماني إنه تم الإفراج عن بعض الموقوفين في ولايتي صحار وصلالة.

وذكر الموقع أن ”معلومات حصل عليها أثير بأنه تم الإفراج عن بعض الموقوفين في ولايتي صحار وصلالة“، متابعا: ”وأشارت المعلومات إلى أن الموقوفين الذين تم الإفراج عنهم قد غادروا الأماكن التي كانوا فيها“.

وكان موقع جريدة الرؤية العمانية قال في تقرير أمس الاثنين إن عددا من الباحثين عن العمل والمنهية خدماتهم توجهوا إلى المديريات التابعة لوزارة العمل مطالبين بتسريع معالجة أوضاعهم في الحصول على وظائف، وفق شهود عيان ومقاطع مرئية مصورة متداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح موقع الرؤية أن عددا من رجال الأمن تعرضوا لإلقاء الحجارة من قبل بعض المشاركين في هذه التجمعات، ما دفع القوات إلى إنهاء حالة الشغب.

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