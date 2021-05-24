وزير الخارجية القطري يصل إلى مصر لبحث التعاون وتطورات المنطقة

وصل نائب رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني مساء الإثنين، إلى مطار القاهرة الدولي، في إطار زيارة لمصر تستغرق يومين.

وتأتي زيارة الوزير القطري إلى مصر، في إطار جولة عربية يبحث خلالها تعزيز التعاون وآخر التطورات، حيث من المقرر، بحسب وزارة الخارجية المصرية، أن يلتقي مع عدد من كبار المسؤولين المصريين، من بينهم سامح شكرى وزير الخارجية المصري لبحث التعاون بين مصر وقطر، وعودة العلاقات إلى طبيعتها قبل تعليقها بين البلدين منتصف عام 2017.

كما يبحث الوزير القطري مع المسؤولين المصريين آخر التطورات في المنطقة وعلى رأسها الأوضاع في الأراضي الفلسطينية واليمن وسوريا، وقضية سد النهضة الإثيوبي.

وشملت جولة وزير الخارجية القطري قبل الوصول إلى مصر، ليبيا والسودان.