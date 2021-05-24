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أثار سخرية واسعة.. عبدالله النفيسي: تركيا وباكستان طلبتا التدخل العسكري دعما لغزة
تاريخ النشر: 24 مايو 2021 8:09 GMT
تاريخ التحديث: 24 مايو 2021 8:35 GMT

أثار سخرية واسعة.. عبدالله النفيسي: تركيا وباكستان طلبتا التدخل العسكري دعما لغزة

أثار المنظّر الإخواني النائب الكويتي السابق عبدالله النفيسي، موجة من الجدل وردود الأفعال الساخرة، بعدما نشر تغريدة حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مدعيا طلب

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المصدر: فريق التحرير

أثار المنظّر الإخواني النائب الكويتي السابق عبدالله النفيسي، موجة من الجدل وردود الأفعال الساخرة، بعدما نشر تغريدة حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مدعيا طلب تركيا وباكستان استخدام قواعد جوية في الأردن والعراق لمناصرة المقاومة الفلسطينية، على حد قوله.

وقال النفيسي في تغريدة له عبر ”تويتر“: ”بدأت تتسرّب أخبار جديدة حول وقف إطلاق النار وقبول نتنياهو   ( على عجل ) وقف إطلاق النار . تركيا وباكستان طلبتا من الأردن والعراق استخدام قواعد جوية للدخول عبر سلاح الجو في القتال مناصرة للمقاومة الفلسطينية. بايدن أخبر الإسرائيليين بذلك فقبلوا على عجل أن يتوقفوا“.

وتوالت ردود الأفعال على تلك التغريدات من جانب رواد مواقع التواصل، والذين استنكر بعضهم ما جاء به النفيسي، فيما تساءل آخرون عن القواعد العسكرية التركية الموجودة في قطر وليبيا وسوريا وما إذا كانت ذات جدوى في القضية ذاتها التي يطرحها.

وعلق المغرد السعودي البارز منذر آل الشيخ مبارك على تغريدة النفيسي قائلا: ”دكتور عبدالله أذكرك #أردوغان عنده قاعدة تركية في #قطر يمكن يستخدمها وثمة قاعدة في #ليبيا يقدر يستخدمها وفي حل أسرع وأقرب قبرص التركية أو جزر #تركيا مباشرة وفي -أيضًا- شمال سوريا فتركيا تحتل إدلب وعفرين ولها قواعد!! هل من تعليق“.

الإعلامي محمد زيادة علق قائلا: ”واللي كاتب الهجص دا مفروض انه دكتور علوم سياسية بيدرس لأجيال ستعاني كثيرا لمحو كل ما تعلموه، هذا بخلاف اللغة العربية المهترئة في التغريدة“.

من جهته، قال المغرد وليد الحربي: ”يا (د) النفيسة في مثل يقول: ”إذا المتحدث مجنون فالمستمع عاقل“ تركيا لا تحتاج أي قواعد خارج تركيا للوصول لقلب الأراضي المحتلة والتحليق لأكثر من 10 دقائق ثم العودة للأراضي التركية مرة أخرى فكفاكم تلميعا لأكبر عميل وصديق وشريك تجاري و(عسكري) للصهاينة في المنطقة كلها“.

بدورها، قالت المغردة نشوى نور: ”على فكرة يا دكتور لو ناسى الخريطه اهى وتركيا مش محتاجه قواعد للدخول للمعركه ده حتى غزه اقرب من اقليم ناغورنى قره باغ بأذربيجان واقرب من ليبيا …. هما صحيح اعلنوا انتصار الوهى ومازال الاقصى محتل والقدس محتله وقضية الشيخ جراح لم تحل يعنى المعركه مازالت مستمرة وامامهم فرصه“.

المغردة سارة عبدالله حسن تفاعلت مع القضية قائلة: ”خسارة يا د عبدالله بعد أن كنت مفكرا وكاتبا عقلانيا، تحولت تدريجيا لمجرد مسوق لخزعبلات التنظيم أنصحك تتحول لكاتب دراما لمسلسلات تركيه أو أفلام هندية وذلك بدلا عن نشر هذه الحكاية التي قرأناها بالواتس مع تفاصيل مضحكة أخرى (كويس انك طلعت شاطر وماجبتها هنا) لان حتى قطيعكم لن يصدقها“.

سليمان عبيد العنزي علق قائلا: ”بهذه البساطة، تركيا عضو الناتو وباكستان النووية -حليفتا الولايات المتحدة- ترغبان في الهجوم على إسرائيل -النووية الأخرى- ولكنهما تحتاجان لقاعدة في العراق أو الأردن! يخاف الرئيس الأمريكي من هذا السيناريو ويحذر إسرائيل التي تخاف هي الأخرى، وتنسحب ! أي سذاجة واستخفاف بالعقول!!“.

 

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