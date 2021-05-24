أثار سخرية واسعة.. عبدالله النفيسي: تركيا وباكستان طلبتا التدخل العسكري دعما لغزة

أثار المنظّر الإخواني النائب الكويتي السابق عبدالله النفيسي، موجة من الجدل وردود الأفعال الساخرة، بعدما نشر تغريدة حول اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مدعيا طلب تركيا وباكستان استخدام قواعد جوية في الأردن والعراق لمناصرة المقاومة الفلسطينية، على حد قوله.

وقال النفيسي في تغريدة له عبر ”تويتر“: ”بدأت تتسرّب أخبار جديدة حول وقف إطلاق النار وقبول نتنياهو ( على عجل ) وقف إطلاق النار . تركيا وباكستان طلبتا من الأردن والعراق استخدام قواعد جوية للدخول عبر سلاح الجو في القتال مناصرة للمقاومة الفلسطينية. بايدن أخبر الإسرائيليين بذلك فقبلوا على عجل أن يتوقفوا“.

بدأت تتسّرب أخبار جديدة حول وقف إطلاق النار وقبول نتنياهو ( على عجل ) بقبول وقف إطلاق النار . تركيا وباكستان طلبا من الأردن والعراق إستخدام قواعد جوية للدخول عبر سلاح ألجو في القتال مناصرة للمقاومة الفلسطينية . بايدن أخبر الإسرائيليين بذلك فقبلوا على عجل أن يتوقفوا. — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) May 23, 2021

وتوالت ردود الأفعال على تلك التغريدات من جانب رواد مواقع التواصل، والذين استنكر بعضهم ما جاء به النفيسي، فيما تساءل آخرون عن القواعد العسكرية التركية الموجودة في قطر وليبيا وسوريا وما إذا كانت ذات جدوى في القضية ذاتها التي يطرحها.

وعلق المغرد السعودي البارز منذر آل الشيخ مبارك على تغريدة النفيسي قائلا: ”دكتور عبدالله أذكرك #أردوغان عنده قاعدة تركية في #قطر يمكن يستخدمها وثمة قاعدة في #ليبيا يقدر يستخدمها وفي حل أسرع وأقرب قبرص التركية أو جزر #تركيا مباشرة وفي -أيضًا- شمال سوريا فتركيا تحتل إدلب وعفرين ولها قواعد!! هل من تعليق“.

دكتور عبدالله أذكرك #اردوغان عنده قاعدة تركية في #قطر يمكن يستخدمها وفيه قاعدة في #ليبيا يقدر يستخدمها وفي حل أسرع وأقرب قبرص التركية أو جزر #تركيا مباشرة وفيه ايضًا شمال سوريا فتركيا تحتل ادلب وعفرين ولها قواعد!!

هل من تعليق(:#معركة_استرداد_الوعي_مستمرةhttps://t.co/KrZ8ZQF4TI — منذر آل الشيخ مبارك (@monther72) May 23, 2021

الإعلامي محمد زيادة علق قائلا: ”واللي كاتب الهجص دا مفروض انه دكتور علوم سياسية بيدرس لأجيال ستعاني كثيرا لمحو كل ما تعلموه، هذا بخلاف اللغة العربية المهترئة في التغريدة“.

واللي كاتب الهجص دا مفروض انه دكتور علوم سياسية بيدرس لأجيال ستعاني كثيرا لمحو كل ما تعلموه، هذا بخلاف اللغة العربية المهترئة في التغريدة — محمد زيادة🇪🇬 (@ziadamoh) May 23, 2021

من جهته، قال المغرد وليد الحربي: ”يا (د) النفيسة في مثل يقول: ”إذا المتحدث مجنون فالمستمع عاقل“ تركيا لا تحتاج أي قواعد خارج تركيا للوصول لقلب الأراضي المحتلة والتحليق لأكثر من 10 دقائق ثم العودة للأراضي التركية مرة أخرى فكفاكم تلميعا لأكبر عميل وصديق وشريك تجاري و(عسكري) للصهاينة في المنطقة كلها“.

يا (د) النفيسة

في مثل يقول إن كان المتحدث مجنون فالمستمع عاقل تركيا لا تحتاج اي قواعد خارج تركيا للوصول لقلب الاراضي المحتلة والتحليق لاكثر من 10 دقائق ثم العودة للاراضي التركية مره اخرى فكفاكم تلميع لاكبر عميل وصديق وشريك تجاري و(عسكري) للصهاينه في المنطقة كلها pic.twitter.com/EMG5Eo5AEN — البدوي م/ وليد الحربي (@alsalhi_waleed) May 23, 2021

بدورها، قالت المغردة نشوى نور: ”على فكرة يا دكتور لو ناسى الخريطه اهى وتركيا مش محتاجه قواعد للدخول للمعركه ده حتى غزه اقرب من اقليم ناغورنى قره باغ بأذربيجان واقرب من ليبيا …. هما صحيح اعلنوا انتصار الوهى ومازال الاقصى محتل والقدس محتله وقضية الشيخ جراح لم تحل يعنى المعركه مازالت مستمرة وامامهم فرصه“.

على فكرة يا دكتور لو ناسى الخريطه اهى

وتركيا مش محتاجه قواعد للدخول للمعركه

ده حتى غزه اقرب من اقليم ناغورنى قره باغ بأذربيجان واقرب من ليبيا …. هما صحيح اعلنوا انتصار الوهى ومازالت الاقصى محتل والقدس محتله وقضية الشيخ جراح لم تحتل يعنى المعركه مازالت مستمرة وامامهم فرصه🤓🤓 pic.twitter.com/g3YIr8xGJV — Nashwa nour 🇪🇬 𓋹 𓂀 (@medomee5) May 23, 2021

المغردة سارة عبدالله حسن تفاعلت مع القضية قائلة: ”خسارة يا د عبدالله بعد أن كنت مفكرا وكاتبا عقلانيا، تحولت تدريجيا لمجرد مسوق لخزعبلات التنظيم أنصحك تتحول لكاتب دراما لمسلسلات تركيه أو أفلام هندية وذلك بدلا عن نشر هذه الحكاية التي قرأناها بالواتس مع تفاصيل مضحكة أخرى (كويس انك طلعت شاطر وماجبتها هنا) لان حتى قطيعكم لن يصدقها“.

خسارة يا د عبدالله بعد ان كنت مفكر و كاتب عقلاني ، تحولت تدريجياً لمجرد مسوق لخزعبلات التنظيم أنصحك تتحول لكاتب دراما لمسلسلات تركيه أو افلام هندي😅

وذلك بدلا عن نشر هذه الحكاية التي قرأناها بالواتس مع تفاصيل مضحكة اخرى(كويس انك طلعت شاطر وماجبتها هنا😹)

لان حتى قطيعكم لن يصدقها — سارة عبدالله حسن (@sarah_yafei) May 23, 2021

سليمان عبيد العنزي علق قائلا: ”بهذه البساطة، تركيا عضو الناتو وباكستان النووية -حليفتا الولايات المتحدة- ترغبان في الهجوم على إسرائيل -النووية الأخرى- ولكنهما تحتاجان لقاعدة في العراق أو الأردن! يخاف الرئيس الأمريكي من هذا السيناريو ويحذر إسرائيل التي تخاف هي الأخرى، وتنسحب ! أي سذاجة واستخفاف بالعقول!!“.