رفع اسم الإمارات من قائمة المراقبة الأمريكية الخاصة بحماية الملكية الفكرية

رحبت الإمارات برفع الولايات المتحدة اسمها، من قائمة المراقبة الخاصة بحماية الملكية الفكرية الأمريكية.

وبيّن المكتب التجاري الأمريكي في تقريره الخاص لعام 2021، مجموعة الإنجازات الرئيسية التي حققتها الإمارات في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، خلال الفترة الماضية، وصولًا إلى نجاحها في الخروج قائمة المراقبة.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“ عن وزير الدولة في الإمارات، أحمد بن علي محمد الصايغ، قوله: ”لقد عملنا خلال العام الماضي بجد، لتعزيز منظومة حماية الملكية الفكرية في الإمارات بعدة طرق، وهذا القرار هو خير دليل على التقدم الذي أحرزناه“.

وأضاف، أن دولة الإمارات تلتزم بتنفيذ معايير تنظيمية صارمة في مجال حماية الملكية الفكرية، بما في ذلك وجود إطار تشريعي، للحد من الانتهاكات، ودعم هذه المعايير.

وقالت الوكالة، إن خروج الإمارات من القائمة، يمثل ثمرة الجهود الوطنية الكبيرة التي أشرفت على تنسيقها الجهات المعنية، بالتعاون مع الجانب الأمريكي، والتي أظهرت جميعها أداءً متميزًا وتقدمًا كبيرًا خلال فترة قياسية لتطوير منظومة الدولة في حماية حقوق الملكية الفكرية.

وأشاد الجانب الأمريكي بشكل خاص، بعدد من الإجراءات التي اتخذتها الإمارات لتطوير منظومتها الوطنية لحماية حقوق الملكية الفكرية في مختلف الأنشطة التجارية والاستثمارية، ومن أهمها: قيام وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بإجراء تعديلات تتعلق بحماية الملكية الفكرية للمنتجات الصيدلانية، من خلال المرسوم 321.

يشار إلى أن تقرير مكتب الممثل التجاري الخاص رقم (301) يسلط الضوء على الدول الأجنبية والقوانين والسياسات والممارسات التي تفشل في توفير حماية ملائمة وفعالة للملكية الفكرية، وإنفاذها للمخترعين والمبدعين والعلامات التجارية والمصنعين ومقدمي الخدمات في الولايات المتحدة.

واستعرض المكتب أكثر من 100 شريك تجاري في تقرير هذا العام، ووضع 32 شريكًا في قائمة المراقبة، ذات الأولوية، أو قائمة المراقبة.