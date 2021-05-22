الكويت.. فوز الناشط السياسي عبيد الوسمي بالانتخابات النيابية التكميلية

أعلن في الكويت، يوم السبت، فوز الناشط السياسي الكويتي عبيد الوسمي بأعلى نسبة أصوات بالانتخابات البرلمانية التكميلية في الدائرة الخامسة للفصل التشريعي السادس عشر، لشغل مقعد النائب المبطلة عضويته بدر الداهوم.
الدكتور #عبيد_الوسمي نائباً في مجلس الأمة.. بأكثر من 40 ألف صوتhttps://t.co/eex7gX34bm pic.twitter.com/jST7qHdYSY
— القبس (@alqabas) May 22, 2021
وبلغت نسبة الأصوات التي حصل عليها الوسمي أكثر من 43 ألف صوت، ليحقق نجاحاً كاسحاً وفرقاً كبيراً في عدد الأصوات بينه وبين من نافسه من المرشحين، ويصبح عضواً في مجلس الأمة بدلاً من الداهوم.
فرحة د.بدر الداهوم صادقة … خالية من المجاملات@DrBaderALdahoom @Dr_alwasmi #عبيد_الوسمي#عبيدالوسمي #تكميلية_٢٠٢١ #تكميلية_الخامسة #الدائرة_الخامسة #العوازم pic.twitter.com/GSD8FXyyuU
— جريدتكم (@ImeGrop) May 22, 2021
وتداول النشطاء مقطعاً من احتفالات الوسمي بفوزه في الانتخابات في ديوان بدر الداهوم، بحضور عدد من النواب وناخبي الدائرة الخامسة الذين اختاروه.
🛑النائب د. عبيد الوسمي يحضر احتفالية فوزه في الانتخابات التكميلية في ديوان #الداهوم بحضور أبناء #الكويت #عبيد_الوسمي#عبيدالوسمي #تكميلية_٢٠٢١ #تكميلية_الخامسة #الدائرة_الخامسة #بدر_الدهوم #العوازم pic.twitter.com/u3R0sIn3yn
— Dr. Fayez Alfayez (@3adeeemQ8) May 22, 2021
وانطلقت صباح يوم السبت عملية الاقتراع لاختيار عضو لشغل مقعد الداهوم الذي أبطلت عضويته قبل أكثر من شهرين، بناءً على حكم من المحكمة الدستورية.
وتنافس على المقعد النيابي 15 مرشحا، بينهم سيدة واحدة، حيث شهدت مراكز الاقتراع إقبالاً من الرجال والنساء بينهم كبار في السن، لممارسة حقهم باختيار مرشحهم.
ووضعت السلطات الصحية احترازات صحية للاقتراع، منها مراعاة عدم التجمع خارج مراكز الاقتراع وداخلها، وارتداء الكمامات وتعقيم اليدين ولبس القفازات قبل الدخول لمركز الاقتراع، مع الالتزام بالمسار المحدد للناخبين لدخول المراكز وحتى الوصول للجنة المحددة للاقتراع.
وفي منتصف آذار مارس الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية، المختصة بالفصل في الطعون الخاصة بانتخابات مجلس الأمة، حكماً بإبطال عضوية النائب بدر الداهوم، وذلك لعدم انطباق شروط العضوية عليه، على خلفية إدانته عام 2013 بتهمة الإساءة إلى أمير البلاد.
وكانت قبيلة العوازم التي ينتمي إليها الداهوم أعلنت مقاطعة الانتخابات النيابية التكميلية في
الدائرة الخامسة؛ احتجاجا على الحكم ضد النائب الذي تباينت مواقف أبناء قبيلته تجاهه.