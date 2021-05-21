الكويت.. القبض على شخص من "البدون" بتهمة إدارة حسابات وهمية

ألقت الأجهزة الأمنية في الكويت، القبض على شاب من فئة غير محددي الجنسية (البدون) من أمام منزله بمنطقة الصليبية، وذلك بتهمة إدارته لحسابات وهمية بمواقع التواصل وارتباطه بشبكة لإدارة هذه الحسابات تم ضبطها أخيرا.

وأحيل المتهم إلى النيابة العامة قبل ساعات للتحقيق معه بشأن إدارته لـ19 حسابا وهميا أشهرها حساب ”زجران 2“ على ”تويتر“.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية عن مصادر أمنية مطلعة، أن المتهم ”عاطل عن العمل، وقد تم التوصل إلى هويته من خلال التحقيقات مع الشبكة التي تدير مجموعة حسابات وهمية، وجرى ضبطها قبل نحو يومين في سرداب بمنطقة القصر بالجهراء“.

وأغلقت إدارة الجرائم الالكترونية قبل بضع ساعات حساب ”زجران سناب“ المثير للجدل، والمعروف عنه تسريب أخبار مجلس الوزراء على ”سناب سات“.

وتأتي عملية ضبط المتهم عقب يومين من ضبط شخصين من ذات الفئة بعد مداهمة الأمن الجنائي لسرداب في الجهراء يديران حسابات وهمية بمواقع التواصل، تهدف إلى ”التنمر على شخصيات وبث الإشاعات والمساس بالكرامة وضرب الوحدة الوطنية“، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية.

وأكدت الوزارة أنه وبعد مداهمة السرداب، المؤجر كمقهى، تم العثور بحوزتهما على ”أجهزة عرض تتكون من 50 شاشة وأجهزة حاسب آلي وعدد كبير من ذاكرة التخزين المتنقلة“.

وتعتبر قضية الحسابات الوهمية من القضايا المثارة في البلاد بشكل متواصل، حيث حظيت سابقًا باهتمام نيابي، بعد توجيه من أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بضرورة ”إصدار تشريع يضبط منصات التواصل التي تعج بتلك الحسابات، بما يراعي أمن المجتمع“.