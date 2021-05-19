الكويت.. إخلاء سبيل مرشح برلماني متهم بشراء الأصوات

أخلت محكمة الاستئناف الكويتية اليوم الأربعاء، سبيل مرشح الدائرة الرابعة في الانتخابات النيابية الماضية فهد غشام البصمان بكفالة (5000 دينار)، نحو (16700 دولار)، الذي تم إلقاء القبض عليه مطلع نيسان/ أبريل الماضي لتنفيذ الحكم الصادر بسجنه بتهمة شراء الأصوات.

محكمة الإستئناف تخلي سبيل المرشح فهد غشام البصمان بكفالة 5000 دينار وتحجز قضية شراء الأصوات في الدائرة الرابعة للحكم في 9 يونيو المقبل pic.twitter.com/a45Fe7gRlK — خبر عاجل (@Breakingkw) May 19, 2021

وقررت المحكمة حجز قضيته المتعلقة بشراء الأصوات إلى 9 تموز/ يوليو المقبل، بعد مرافعة المحامي إبراهيم الكندري عن المتهمين الأول والسابعة ببطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش لاعتماده على محضر تحريات غير جدية، نقلاً عن حسابات إخبارية محلية.

محكمة الإستئناف تخلي سبيل مرشح بكفالة 5000 دينار وتحجز قضية شراء الأصوات في الدائرة الرابعة للحكم في التاسع من يوليو المقبل بعد مرافعة المحامي ابراهيم الكندري عن المتهمين الأول والسابعة ببطلان إذن النيابة بالقبض والتفتيش لإعتماده على محضر تحريات غير جدية pic.twitter.com/MstODRvLOn — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) May 19, 2021

وكانت محكمة الاستئناف قد أمرت قبل نحو شهر ونصف بإلقاء القبض على البصمان وإحالته للسجن المركزي لتنفيذ حكم السجن الصادر بحقه سابقاً عن محكمة الجنايات لمدة سنتين.

وتم ضبط البصمان وزوجته مع شبكة نسائية في أيلول/ سبتمبر الماضي بتهمة شراء الأصوات الانتخابية لصالحه، بعد مداهمة منزل تقام فيه عملية شراء الأصوات في محافظة الفروانية.

وعثرت الأجهزة الأمنية عند مداهمة المنزل على مبالغ مالية وكشوف خاصة بأسماء الناخبين الذين تم شراء أصواتهم لصالح المرشح مقابل مبالغ مالية.

وفي شباط/ فبراير الماضي، قضت محكمة الجنايات بسجن المرشح وزوجته ومواطنة أخرى، لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، وامتنعت المحكمة عن النطق بعقاب أربع مواطنات متهمات بذات القضية، منهن اثنتان شاركتاه في الحملة الانتخابية، واثنتان باعتا أصواتهما مقابل مبلغ مالي.