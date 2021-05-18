البحرين: تصريحات شربل وهبة تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية

أعربت البحرين عن استنكارها الشديد لما تضمنته التصريحات المسيئة التي أدلى بها وزير خارجية الجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة خلال مقابلة تلفزيونية تجاه المملكة العربية السعودية وشعبها ودول مجلس التعاون.

وأكدت وفقًا لما نقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) مساء اليوم الثلاثاء عن وزارة الخارجية، أن تلك التصريحات المستهجنة تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات الأخوية التي تربط شعوب دول مجلس التعاون مع الشعب اللبناني الشقيق.

وأشارت الوكالة إلى أنه ردًا على تلك التصريحات المسيئة، قامت وزارة الخارجية باستدعاء سعادة سفير الجمهورية اللبنانية لدى مملكة البحرين وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تضمنت رفض المملكة واستنكارها التصريحات المسيئة التي صدرت من وزير الخارجية والمغتربين اللبناني.