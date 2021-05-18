الكويت تسلم القائم بالأعمال اللبناني مذكرة احتجاج على تصريحات شربل وهبة

سلمت وزارة الخارجية الكويتية مساء الیوم الثلاثاء، القائم بأعمال سفارة الجمھوریة اللبنانیة، مذكرة احتجاج رسمیة، تستنكر فيها تصريحات وزیر الخارجیة اللبناني شربل وھبة تجاه دول مجلس التعاون الخليجي.

وأعربت وزارة الخارجیة في بيان لها عن ”استنكار دولة الكویت واستھجانھا الشدیدین“ لما ورد خلال المقابلة التلفزیونیة مع وزیر الخارجیة اللبنانی شربل وھبة من ”إساءات بالغة“ تجاه دول مجلس التعاون لدول الخلیج العربیة وشعوبھا.

وبحسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، فقد ”استدعي نائب وزیر الخارجیة السفیر مجدي الظفیري مساء الیوم الثلاثاء، القائم بأعمال سفارة الجمھوریة اللبنانیة الشقیقة ھادي ھاشم، حیث سلمه مذكرة احتجاج رسمیة تضمنت استھجان واستنكار دولة الكویت لتلك الإساءات، التي تتنافى وعلاقات الأخوة التاریخیة التي تربط دول مجلس التعاون بالجمھوریة اللبنانیة“.