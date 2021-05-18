الإمارات تصف تصريحات شربل وهبة ضد السعودية بـ"المشينة".. وتستدعي السفير اللبناني للاحتجاج‎

أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، عن ”استنكارها و استهجانها الشديدين للتصريحات المشينة“ التي أدلى بها وزير خارجية لبنان، والتي أساء فيها للمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وعبرت الخارجية الإماراتية في بيان عن ”استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء التصريحات المشينة والعنصرية التي أدلى بها معالي شربل وهبة وزير الخارجية بالجمهورية اللبنانية في حكومة تصريف الأعمال، والتي أساءت إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ودول مجلس التعاون الخليجي“.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات الرسمية ”وام“؛ فقد استدعت الخارجية الإماراتية ”سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تستنكر فيها هذه التصريحات“.

وأكدت الوزارة أن هذه التصريحات ”تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية، ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي“.