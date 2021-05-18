وصف تصريحاته بـ"المشينة".. أمين عام مجلس التعاون الخليجي يطالب وزير خارجية لبنان بـ"اعتذار رسمي"

عبر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف عن رفضه واستنكاره لتصريحات وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال في لبنان شربل وهبة، التي وصفها بـ“المشينة“.

وطالب الحجرف وزير خارجية لبنان شربل وهبة بـ“تقديم اعتذار رسمي“ لدول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها، نظير ما بدر منه من ”إساءات غير مقبولة على الإطلاق“.

وأعرب، في بيان اليوم الثلاثاء، عن ”رفض دول مجلس التعاون واستنكارها“ لما ورد على لسان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال في الجمهورية اللبنانية شربل وهبة، خلال مقابلة تلفزيونية، ”وما ورد فيها من إساءات مشينة بحق دول مجلس التعاون الخليجي وشعوبها، وكذلك الإساءة بحق المملكة العربية السعودية“.

وشدد أمين عام مجلس التعاون على أن تلك التصريحات ”تتنافى مع أبسط الأعراف الدبلوماسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين دول المجلس ولبنان“.

وذكّر الحجرف بـ“المواقف الثابتة والراسخة التي قامت بها دول مجلس التعاون الخليجي لدعم الشعب اللبناني، تلك المواقف التي يشهد التاريخ لها والتي تهدف إلى سلامة لبنان ودعم استقراره وأمنه“.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد أعلن، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن تصريحات وهبة ”تعكس رأيه الشخصي وليس رأي الدولة“.

وأبدى رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عدم موافقته على التصريحات، قائلا إنها ”تضر بالعلاقات الخارجية في وقت يواجه فيه لبنان أزمات متعددة“.