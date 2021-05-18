الخارجية الإماراتية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير التركي

أعلنت الخارجية الإماراتية، اليوم الثلاثاء، تسلمها نسخة من أوراق اعتماد السفير التركي المعين لدى الإمارات.

وقالت وكالة الأنباء الإماراتية ”وام“، إن علياء المحرزي وكيل وزارة مساعد لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، تسلمت، بديوان عام الوزارة، نسخة من أوراق اعتماد توغاي تونسير، سفير الجمهورية التركية المعين لدى الإمارات.

وبحسب الوكالة، تمنت علياء المحرزي التوفيق والنجاح للسفير التركي المعين في أداء مهام عمله، بما يعزز علاقات التعاون الوثيقة بين دولة الإمارات وبلاده“.

وأشارت إلى أن سفير الجمهورية التركية الجديد أعرب عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات؛ لما تحظى به من مكانة إقليمية ودولية مرموقة..“.