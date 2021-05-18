حمد بن جاسم: قطر كانت أول من بدأ علاقات مع إسرائيل

أكد رئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم، أن بلاده كانت أول من أقام علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لافتاً إلى أنه لا يرى مشكلة في إقامة علاقات مع إسرائيل طالما أن ذلك سيكون خدمة للقضايا العربية.

وقال بن جاسم: ”نحن أول من بدأنا بالعلاقات مع إسرائيل، وما زلت مؤيداً للسلام مع إسرائيل“.

وأشار إلى أن ”قطر قدمت الكثير من خلال التطبيع مع إسرائيل، حيث حاولت دفع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل إلى تفاهمات“، وفق ما صرح لقناة ”روسيا اليوم“.

وحول التصعيد الجاري في قطاع غزة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، قال بن جاسم، إنه ”ضد العنف من الطرفين، ونريد أن نسأل من أعطى حماس الورقة لبدء هذا الهجوم“، في إشارة إلى التصعيد الإسرائيلي في حي الشيخ جراح.

وهاجم رئيس الوزراء القطري الأسبق، جامعة الدول العربية، قائلا ”لا يوجد أي حراك للجامعة في أي قضية تهم الوطن العربي“.

وقال بن جاسم: إن ”أي تفاهم سعودي إيراني مهم للمنطقة ويصب في حل الأزمات بالمنطقة، وكنت أتمنى أن يبدأ في وقت ترامب لأن الحالة هناك أفضل للوصول لنتائج أكبر للطرف الخليجي“، على حد قوله.

ودعا إلى أن يكون مجلس التعاون الخليجي شريكاً في أي مفاوضات تجري مع إيران.