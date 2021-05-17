في معرض دفاعه عن حزب الله.. وزير الخارجية اللبناني يتهم دول الخليج بتمويل داعش

اتهم وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة، دول الخليج بتمويل تنظيم داعش و ”زرعه في سهل نينوى والأنباء وتدمر“ على حد قوله.

وقال وهبة في سلسلة تصريحات أدلى بها خلال لقاء عبر قناة ”الحرة“ عرض مساء الإثنين، في معرض دفاعه عن سلاح حزب الله، إن ”سلاح حزب الله هو سلاح يتحمل مسؤوليته حزب الله، فلا شك أن لبنان يتحمل هذه المسؤولية، لكن ليس القرار قرار الدولة اللبنانية، فعندما كانت إسرائيل تحتل الأراضي اللبنانية تجند عناصر حزب الله للدفاع عن السيادة اللبنانية“.

اتهم وزير الخارجية اللبناني في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة ضمن برنامج #المشهد_اللبناني مع الاعلامية @layal_alekhtiar دول الخليج بتمويل الدولة الاسلامية والاتيان بالدواعش الى لبنان وسوريا والعراق.#لبنان_ينتفض pic.twitter.com/vheTyCnRNH — لـــبـــنـــان يـــنـــتـــفـــض (@lebprotests) May 17, 2021

وعندما قالت له المذيعة إن الوضع الآن تغير عن السابق، عاد الوزير اللبناني ليبرر ضرورة الإبقاء على سلاح حزب الله بسبب وجود تنظيم داعش الذي أتت به ما وصفها بـ ”دول المحبة“، لتقول له المذيعة ”تعني دول الخليج“ ليرد بالتأكيد على أنه يعنيها بالقول ”ومن مول داعش إذا“.

ووصف الوزير اللبناني سلاح حزب الله بـ“بوليصة تأمين“ مشيرا إلى أن ما يحدث الآن في قطاع غزة بسبب عدم وجود سلاح رادع، فإذا كان سلاح حزب الله رادعا فيجب علينا المحافظة عليه.

وقال ”إننا الآن أمام معضلة انهيار اقتصادي أم انهيار سيادة واحتلال الأراضي اللبنانية، وبين الاثنتين أختار كرامتي والحفاظ على سيادتي أما الاقتصاد فيذهب ويعود“ على حد تعبيره.

وعن التصريحات الأمريكية بشأن حزب الله بأنه يمثل خطرا على الولايات المتحدة والعالم، قال الوزير اللبناني، ”لا أعلم ما هو حجم الخطر الذي يشكله الحزب على الولايات المتحدة، أما إن كان يعني بأنه يشكل خطرا على العدو الإسرائيلي فهذا شيء آخر فنحن كذلك نعلم خطر إسرائيل علينا“.

واستدرك قائلا ”أنا لا أبرر كل ما يفعله حزب الله، وأنا لا أقول بأنه يحظى بإجماع لبناني سياسي، فهناك اختلاف والاختلاف عميق في الحياة السياسية اللبنانية سببه مواقف الحزب وسياسته، وذلك ينعكس ضعفا وصعوبة في أخذ القرار في السياسة الخارجية اللبنانية، ولكن الدبلوماسية الخارجية لا يجب أن تتخذ موقفا معاديا لفريق لبناني كان له دور وما زال على الساحة اللبنانية“.