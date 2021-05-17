عبدالله بن زايد يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي التطورات في إسرائيل وفلسطين

بحث وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن ”تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط و سبل تخفيف حدة التوترات“.

وقالت وكالة أنباء الإمارات ”وام“، إن الوزيرين تطرقا لسبل ”تعزيز الجهود العالمية المبذولة من أجل وقف أعمال العنف في إسرائيل وفلسطين والانتقال إلى حلول شاملة ومستدامة“. كما استعرضا ”العلاقات الاستراتيجية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية والعمل المشترك بين البلدين الصديقين من أجل ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة“.

وبحسب الوكالة؛ فقد أكد عبدالله بن زايد خلال الاتصال الهاتفي على ”أن دولة الإمارات تدعم مساعي الولايات المتحدة الأمريكية وجهود هادي عمرو مبعوثها إلى الشرق الأوسط من أجل العمل على تهدئة الأوضاع وتخفيف حدة التوترات و وقف أعمال العنف في إسرائيل وفلسطين“.

و أضاف الوزير الإماراتي، أن ”شعوب المنطقة تتطلع إلى مستقبل ملؤه الأمل والاستقرار والتنمية والازدهار“، موضحا أن ت“حقيق السلام في المنطقة هو السبيل للوصول إلى هذه الغاية“.

ونوه عبدالله بن زايد، إلى أن ”اتفاقيات إبراهيم“ تحمل آمالاً لشعوب المنطقة من أجل العيش في سلام واستقرار بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة بالمجتمعات كافة، مؤكداً أن ”السلام يقود إلى البناء والتنمية والصراعات والحروب تقود إلى الدمار والفوضى“.