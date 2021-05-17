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"لن نسمح بنكبتين".. اعتصام في الكويت تضامنا مع القضية الفلسطينية (فيديو وصور)
تاريخ النشر: 17 مايو 2021 16:09 GMT
تاريخ التحديث: 17 مايو 2021 16:25 GMT

"لن نسمح بنكبتين".. اعتصام في الكويت تضامنا مع القضية الفلسطينية (فيديو وصور)

توافد عدد من الكويتيين، الإثنين، إلى ساحة الإرادة المقابلة لمجلس الأمة (البرلمان) للمشاركة بالوقفة التضامنية مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ضد الهجوم

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المصدر: نسرين العبوش– إرم نيوز

توافد عدد من الكويتيين، الإثنين، إلى ساحة الإرادة المقابلة لمجلس الأمة (البرلمان) للمشاركة بالوقفة التضامنية مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ضد الهجوم الإسرائيلي والتصعيد الذي تشهده غزة والأراضي الفلسطينية منذ أسابيع.

وتوجه عدد من النواب إلى الساحة للمشاركة في الاعتصام الذي تمت الدعوة إليه مسبقاً تحت شعار (لن نسمح بنكبتين)، بالرغم من الإعلان قبيل ساعات عن إلغاء الاعتصام وإغلاق ساحة الإرادة بأمر من وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي.

وأكد وزير الداخلية خلال حديث مع وسائل الإعلام المتواجدة في الساحة تضامنه مع القضية الفلسطينية وموقف الكويت الواضح في دعم الفلسطينيين.

 

وسحبت وزارة الداخلية قواتها الأمنية التي أغلقت الساحة وسمحت للمواطنين بالاعتصام بعد حالة الغضب الذي أثاره قرار إلغاء الاعتصام.

وكان اتحاد طلبة جامعة الكويت قد أعلن في ساعة سابقة تأجيل الوقفة التضامنية، حيث قال في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“: ”إنه وردهم اتصال من وزارة الداخلية لإلغاء الفعالية وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المشاركين في الاعتصام“.

وأشار النائب حمد مطر إلى إبلاغه كذلك بإلغاء الفعالية بأمر من وزير الداخلية رغم موافقة وزير الصحة على إقامة الاعتصام وتأكيده على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت قبل يومين أن التجمعات غير المرخصة خروج عن القانون لن تقبل به الوزارة مطلقا، مؤكدة بذات الوقت حرية التعبير والتجمع تضامنا مع القضية الفلسطينية.

وأثار قرار إلغاء الاعتصام الذي تم التراجع عنه لاحقا، غضبا عارما حيث هدد أكثر من نائب باستجواب وزير الداخلية على خلفية منع الاعتصام التضامني.

وتشهد عدة مناطق فلسطينية منذ أسابيع تصعيدًا بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، بدأ داخل حي الشيخ جراح وباحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة بمواجهات عنيفة، ليمتد هذا التصعيد إلى مدن وبلدات الضفة الغربية، ومدن عربية داخل إسرائيل، وقطاع غزة الذي يشهد قصفًا عنيفًا منذ أيام راح ضحيته مئات الشهداء والجرحى.

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