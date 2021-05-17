"لن نسمح بنكبتين".. اعتصام في الكويت تضامنا مع القضية الفلسطينية (فيديو وصور)

توافد عدد من الكويتيين، الإثنين، إلى ساحة الإرادة المقابلة لمجلس الأمة (البرلمان) للمشاركة بالوقفة التضامنية مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني ضد الهجوم الإسرائيلي والتصعيد الذي تشهده غزة والأراضي الفلسطينية منذ أسابيع.

من الوقفة التضامنية لفلسطين في ساحة الإرادة: يا مقاوم يا حبيب اضرب دمر تل أبيب pic.twitter.com/REXvjofK78 — كويت نيوز (@KuwaitNews) May 17, 2021

وزارة الداخلية تسمح للمواطنين دخول ساحة الإرادة والاعتصام نصرة لفلسطين. pic.twitter.com/iSRndTvIf4 — المجلس (@Almajlliss) May 17, 2021

وتوجه عدد من النواب إلى الساحة للمشاركة في الاعتصام الذي تمت الدعوة إليه مسبقاً تحت شعار (لن نسمح بنكبتين)، بالرغم من الإعلان قبيل ساعات عن إلغاء الاعتصام وإغلاق ساحة الإرادة بأمر من وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي.

من ساحة الإرادة

تصوير زميلي باسل الفضلي pic.twitter.com/67w7IsJ8m4 — هديل بوقريص 🕊 (@HadeeLBuQrais) May 17, 2021

وأكد وزير الداخلية خلال حديث مع وسائل الإعلام المتواجدة في الساحة تضامنه مع القضية الفلسطينية وموقف الكويت الواضح في دعم الفلسطينيين.

وسحبت وزارة الداخلية قواتها الأمنية التي أغلقت الساحة وسمحت للمواطنين بالاعتصام بعد حالة الغضب الذي أثاره قرار إلغاء الاعتصام.

وكان اتحاد طلبة جامعة الكويت قد أعلن في ساعة سابقة تأجيل الوقفة التضامنية، حيث قال في تغريدة عبر حسابه في ”تويتر“: ”إنه وردهم اتصال من وزارة الداخلية لإلغاء الفعالية وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المشاركين في الاعتصام“.

⛔️ *حفاظا على سلامة الجميع نعلن (تأجيل) فعالية اليوم:* وردنا وللأسف اتصال من وزارة الداخلية يطلب إلغاء الفعالية ، مؤكدة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المشاركين ، رغم أن حق التجمع كفله الدستور .. ورغم حصولنا على موافقة الجهات الصحية .. — اتحاد طلبة جامعة الكويت (@NUKSku) May 17, 2021

وأشار النائب حمد مطر إلى إبلاغه كذلك بإلغاء الفعالية بأمر من وزير الداخلية رغم موافقة وزير الصحة على إقامة الاعتصام وتأكيده على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية.

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بلغني من الأخ رئيس اتحاد الطلبة أنه ورده اتصال من وزارة الداخلية قبل قليل بمنع فعالية اليوم، رغم موافقة الأخ وزير الصحة بعد طلب وزير الداخلية موافقتهم أولاً، بعدها أرسل لي وزير الصحة الاشتراطات الصحية المطلوبة وأكد لي أنه اتصل بوزير الداخلية. pic.twitter.com/G1V9NjNAON — أ.د. حمد محمد المطر (@HamadAlmatar) May 17, 2021

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت قبل يومين أن التجمعات غير المرخصة خروج عن القانون لن تقبل به الوزارة مطلقا، مؤكدة بذات الوقت حرية التعبير والتجمع تضامنا مع القضية الفلسطينية.

وأثار قرار إلغاء الاعتصام الذي تم التراجع عنه لاحقا، غضبا عارما حيث هدد أكثر من نائب باستجواب وزير الداخلية على خلفية منع الاعتصام التضامني.

وزير الداخلية.. اعتيادك فتح واغلاق ساحة الارادة كما تشاء وتطبيقك القانون بتمايز وفشلك بحفظ الأمن بالدولة بعد انتشار الحوادث والجرائم كلها تؤكد بأنك تحمل حساً لايمت لدولة الدستور فنحن بدولة قانون حتى لو تراجعت تجربتنا ولن نسمح بأن نكون دولة "بوليسية". أعلن استجواب وزير الداخلية. — د. عبدالكريم الكندري (@Dr__ALKANDARI) May 17, 2021

وتشهد عدة مناطق فلسطينية منذ أسابيع تصعيدًا بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، بدأ داخل حي الشيخ جراح وباحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة بمواجهات عنيفة، ليمتد هذا التصعيد إلى مدن وبلدات الضفة الغربية، ومدن عربية داخل إسرائيل، وقطاع غزة الذي يشهد قصفًا عنيفًا منذ أيام راح ضحيته مئات الشهداء والجرحى.